***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
25.02.2022 15:29
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
Güncel yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004485
BIST
16:481.958
En Yüksek
|Değişim
|: 5,76%
|| 106,60
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.965
En Düşük
1.866
16:4813,8447
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -0,1783
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,7491
16:4815,6125
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -0,2330
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,4519
16:48843,02
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -12,28
|Açılış
|: 843,02
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
837,21
BIST En Aktif Hisseler16:48
|TIRE
|9,46
|27.990.289
|% 10,00
|
|PENTA
|297,00
|16.302.924
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|384.555
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.542,80
|499.184
|% 10,00
|
|ATSYH
|16,17
|683.001
|% 10,00
|
|AYES
|19,88
|1.183.445
|% -4,05
|
|KLGYO
|0,89
|167.006.355
|% -3,26
|
|ARMDA
|61,95
|3.330.121
|% -2,36
|
|KSTUR
|230,90
|414.432
|% -1,74
|
|ANHYT
|13,94
|8.087.971
|% -1,55
|
|THYAO
|27,30
|5.991.064.882
|% 7,99
|
|EREGL
|30,74
|2.618.457.760
|% 5,71
|
|KRDMD
|11,35
|1.437.933.372
|% 7,58
|
|GARAN
|11,39
|1.416.559.317
|% 3,45
|
|YKBNK
|3,68
|1.062.306.798
|% 4,25
|
|YKBNK
|3,68
|1.062.306.798
|% 4,25
|
|EKGYO
|2,06
|590.388.372
|% 3,52
|
|THYAO
|27,30
|5.991.064.882
|% 7,99
|
|KLGYO
|0,89
|167.006.355
|% -3,26
|
|HUNER
|2,79
|426.332.901
|% 4,89
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8274
|13,8447
|% -1,27
|
|Euro
|15,5885
|15,6125
|% -1,47
|
|Sterlin
|18,5035
|18,5963
|% -1,12
|
|Frank
|14,8979
|14,9877
|% -1,27
|
|Riyal
|3,6841
|3,7026
|% -1,09
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|-11,11
|
|Altın Gr.
|839
|839
|-15,81
|
|Cumhuriyet
|5.624
|5.709
|-461,00
|
|Tam
|5.578
|5.724
|-482,53
|
|Yarım
|2.696
|2.769
|-233,42
|
|Çeyrek
|1.352
|1.384
|-116,70
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,69
|-0,18
|
|B. Petrol
|94,29
|94,29
|-1,13
|
Seans Raporu
16:48
daha fazla
-
17:03BAGFS
Yüzde 9.03 oranında artışla 12.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 435, 897 adet işlem
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17:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 115, 09 artarak (% 5.56 ) 2, 185
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17:02XU100
Endeks 1, 955 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 57 üstünde . İşlem hacmi 30, 287.00 milyon TL de
-
16:58SASA
Yüzde 9.17 oranında artışla 45.96 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 598, 808 adet işlem
-
16:57XU100
Endeks 1, 956 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 66 üstünde . İşlem hacmi 30, 035.00 milyon TL de