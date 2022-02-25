***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
25.02.2022 15:30
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
Güncel yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004490
BIST
16:521.957
En Yüksek
|Değişim
|: 5,70%
|| 105,45
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.965
En Düşük
1.866
16:5213,8740
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,1490
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,7491
16:5215,6346
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -0,2109
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,4519
16:52840,71
En Yüksek
|Değişim
|: -1,71%
|| -14,60
|Açılış
|: 840,71
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
837,21
BIST En Aktif Hisseler16:50
|TIRE
|9,46
|27.991.235
|% 10,00
|
|PENTA
|297,00
|16.302.924
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|384.555
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.542,80
|499.184
|% 10,00
|
|ATSYH
|16,17
|683.001
|% 10,00
|
|AYES
|19,88
|1.183.445
|% -4,05
|
|KLGYO
|0,89
|167.202.691
|% -3,26
|
|ARMDA
|61,95
|3.331.422
|% -2,36
|
|KSTUR
|230,90
|414.432
|% -1,74
|
|ANHYT
|13,94
|8.197.393
|% -1,55
|
|THYAO
|27,34
|6.007.259.125
|% 8,15
|
|EREGL
|30,92
|2.646.741.075
|% 6,33
|
|KRDMD
|11,39
|1.475.650.231
|% 7,96
|
|GARAN
|11,40
|1.422.259.595
|% 3,54
|
|YKBNK
|3,67
|1.080.240.368
|% 3,97
|
|YKBNK
|3,67
|1.080.240.368
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,06
|592.006.241
|% 3,52
|
|THYAO
|27,34
|6.007.259.125
|% 8,15
|
|KLGYO
|0,89
|167.202.691
|% -3,26
|
|HUNER
|2,79
|428.173.769
|% 4,89
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8300
|13,8510
|% -1,23
|
|Euro
|15,5925
|15,6154
|% -1,45
|
|Sterlin
|18,4887
|18,5814
|% -1,20
|
|Frank
|14,8888
|14,9785
|% -1,33
|
|Riyal
|3,6818
|3,7003
|% -1,15
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|-11,05
|
|Altın Gr.
|839
|839
|-16,21
|
|Cumhuriyet
|5.624
|5.709
|-461,00
|
|Tam
|5.586
|5.731
|-475,02
|
|Yarım
|2.700
|2.772
|-229,78
|
|Çeyrek
|1.354
|1.386
|-115,11
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,02
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,69
|-0,19
|
|B. Petrol
|94,12
|94,12
|-1,30
|
Seans Raporu
16:50
daha fazla
-
17:04PNSUT
Yüzde 8.83 oranında artışla 17.25 lira fiyatla işlem gören hissede 697, 430 adet işlem
-
17:03BAGFS
Yüzde 9.03 oranında artışla 12.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 435, 897 adet işlem
-
17:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 115, 09 artarak (% 5.56 ) 2, 185
-
17:02XU100
Endeks 1, 955 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 57 üstünde . İşlem hacmi 30, 287.00 milyon TL de
-
16:58SASA
Yüzde 9.17 oranında artışla 45.96 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 598, 808 adet işlem