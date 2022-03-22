***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
22.03.2022 15:50
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011969
BIST
18:002.188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 12,58
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.189
En Düşük
2.146
18:0014,8467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0201
|Açılış
|: 14,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8497
En Düşük
14,7886
18:0016,3918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0531
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3984
En Düşük
16,2486
18:00914,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -8,31
|Açılış
|: 914,35
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
911,63
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ENSRI
|15,40
|1.823.360
|% 10,00
|
|KONKA
|12,21
|110.308.607
|% 10,00
|
|GZNMI
|34,86
|48.369.646
|% 9,97
|
|MAALT
|287,90
|22.086.989
|% 9,97
|
|HEKTS
|17,33
|815.160.671
|% 9,96
|
|AYEN
|11,89
|103.725.351
|% -9,99
|
|PKENT
|286,80
|181.086.009
|% -9,98
|
|SANEL
|7,00
|9.583.097
|% -7,77
|
|KRSTL
|5,80
|6.209.381
|% -7,20
|
|MIPAZ
|6,25
|19.589.327
|% -5,73
|
|THYAO
|28,64
|3.676.074.425
|% 2,58
|
|EREGL
|33,84
|3.643.979.051
|% 6,32
|
|KRDMD
|15,30
|3.035.347.405
|% 1,59
|
|GARAN
|11,94
|1.911.614.876
|% 0,93
|
|SISE
|14,32
|1.135.385.199
|% 1,56
|
|KRDMD
|15,30
|3.035.347.405
|% 1,59
|
|ODAS
|1,66
|288.143.272
|% 2,47
|
|YKBNK
|4,10
|679.883.739
|% 2,50
|
|DOHOL
|3,63
|595.417.072
|% 1,11
|
|GARAN
|11,94
|1.911.614.876
|% 0,93
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8371
|14,8514
|% 0,17
|
|Euro
|16,3735
|16,3880
|% 0,30
|
|Sterlin
|19,6120
|19,7104
|% 0,74
|
|Frank
|15,8588
|15,9543
|% 0,27
|
|Riyal
|3,9447
|3,9645
|% 0,10
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-21,91
|
|Altın Gr.
|913
|914
|-9,37
|
|Cumhuriyet
|6.061
|6.163
|-44,00
|
|Tam
|6.032
|6.182
|-54,06
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-26,15
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-13,07
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,70
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|-0,22
|
|B. Petrol
|115
|115
|-0,68
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59TTRAK
Yüzde 8.20 oranında artışla 253.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 075, 985 adet işlem
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17:58BEYAZ
Yüzde 5.85 oranında artışla 8.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 438, 952 adet işlem
-
17:56ENJSA
Yüzde 4.41 oranında artışla 15.14 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 964, 155 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 2, 182 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 30, 039.00 milyon TL de
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17:53OLMK
Yüzde 5.71 oranında artışla 8.14 lira fiyatla işlem gören hissede 917, 311 adet işlem