***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
23.03.2022 14:13
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012272
BIST
15:292.188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,79
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.182
15:2914,8484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0261
|Açılış
|: 14,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8484
En Düşük
14,7784
15:2916,3326
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0265
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,2858
15:29919,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,45
|Açılış
|: 919,57
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
923,20
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler15:27
|ENSRI
|16,94
|35.908.052
|% 10,00
|
|TETMT
|286,10
|30.647.850
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|23.523.226
|% 10,00
|
|GZNMI
|38,34
|34.546.171
|% 9,98
|
|KUTPO
|46,56
|103.408.970
|% 9,97
|
|PKENT
|258,20
|65.315.613
|% -9,97
|
|DOHOL
|3,35
|830.508.703
|% -7,97
|
|AYCES
|67,15
|7.640.717
|% -7,32
|
|SERVE
|13,68
|1.169.266
|% -7,25
|
|MAALT
|268,80
|65.373.368
|% -6,63
|
|GARAN
|12,15
|2.673.858.077
|% 1,84
|
|THYAO
|28,54
|1.525.518.197
|% 0,07
|
|KRDMD
|15,30
|1.129.654.225
|% 0,26
|
|HEKTS
|18,40
|969.534.261
|% 6,17
|
|EREGL
|33,38
|938.999.878
|% -1,24
|
|DOHOL
|3,35
|830.508.703
|% -7,97
|
|GARAN
|12,15
|2.673.858.077
|% 1,84
|
|YKBNK
|4,07
|520.940.655
|% -0,73
|
|EKGYO
|2,36
|287.903.073
|% 0,85
|
|ODAS
|1,63
|198.201.426
|% -1,21
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8381
|14,8425
|% 0,14
|
|Euro
|16,3154
|16,3292
|% -0,18
|
|Sterlin
|19,5129
|19,6108
|% -0,48
|
|Frank
|15,8110
|15,9062
|% -0,14
|
|Riyal
|3,9445
|3,9643
|% 0,08
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|4,45
|
|Altın Gr.
|918
|919
|2,39
|
|Cumhuriyet
|6.099
|6.191
|28,00
|
|Tam
|6.066
|6.218
|35,09
|
|Yarım
|2.932
|3.008
|16,98
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|8,48
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,93
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,91
|0,09
|
|B. Petrol
|119
|119
|3,70
|