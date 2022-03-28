***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
28.03.2022 18:14
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
güncel yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013502
BIST
17:592.174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,75
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.193
En Düşük
2.170
17:5914,8310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8150
|
14,8520
En Düşük
14,8049
17:5916,2855
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0094
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3378
En Düşük
16,2242
17:59923,82
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -10,08
|Açılış
|: 923,66
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
919,26
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GZNMI
|37,04
|81.906.045
|% 9,98
|
|KENT
|213,00
|2.022.181
|% 9,96
|
|ULUSE
|85,15
|843.240
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|17.089.154
|% 9,90
|
|SERVE
|18,21
|710.481
|% 9,90
|
|ISKUR
|1.080.000,00
|1.080.000
|% -10,00
|
|ENSRI
|18,44
|200.944.690
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,73
|72.269.949
|% -9,90
|
|KAPLM
|71,50
|45.072.623
|% -8,57
|
|KSTUR
|241,00
|168.212
|% -5,49
|
|THYAO
|29,10
|3.977.546.321
|% 3,34
|
|SASA
|60,35
|2.372.203.064
|% 0,58
|
|KARSN
|5,17
|1.526.118.202
|% 4,44
|
|EREGL
|32,72
|1.250.028.354
|% -1,45
|
|KRDMD
|15,21
|1.229.150.667
|% -0,59
|
|ODAS
|1,82
|888.719.805
|% 8,33
|
|KARSN
|5,17
|1.526.118.202
|% 4,44
|
|EKGYO
|2,34
|566.278.460
|% 2,63
|
|THYAO
|29,10
|3.977.546.321
|% 3,34
|
|YKBNK
|3,89
|483.598.002
|% -0,26
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8233
|14,8333
|% 0,02
|
|Euro
|16,2614
|16,2776
|% -0,11
|
|Sterlin
|19,3459
|19,4429
|% -0,75
|
|Frank
|15,7925
|15,8876
|% -0,51
|
|Riyal
|3,9411
|3,9608
|% -0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|-21,84
|
|Altın Gr.
|925
|925
|-8,81
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.206
|-74,00
|
|Tam
|6.086
|6.238
|-73,38
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|-35,50
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-17,74
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,02
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,96
|-0,23
|
|B. Petrol
|109
|109
|-8,37
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 2, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 26, 273.00 milyon TL de
-
17:59TUKAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 8.53 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 500, 792 adet işlem
-
17:58KERVT
Yüzde 4.76 oranında artışla 4.40 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 011, 100 adet işlem
-
17:57LKMNH
Yüzde 5.22 oranında artışla 16.74 lira fiyatla işlem gören hissede 706, 279 adet işlem
-
17:55MERKO
Yüzde 9.83 oranında artışla 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 361, 512 adet işlem