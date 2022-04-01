***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
01.04.2022 11:37
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014894
BIST
11:242.246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 12,87
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.247
En Düşük
2.230
11:2414,6949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0233
|Açılış
|: 14,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,6949
En Düşük
14,6377
11:2416,2605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0105
|Açılış
|: 16,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
11:24911,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,07
|Açılış
|: 911,39
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,80
BIST En Aktif Hisseler11:24
|ULUSE
|124,60
|3.284.207
|% 9,97
|
|YKSLN
|7,66
|82.609.956
|% 6,09
|
|ASUZU
|79,20
|90.943.984
|% 5,88
|
|DURDO
|16,32
|5.185.230
|% 5,36
|
|CELHA
|7,74
|5.433.815
|% 4,59
|
|ISKUR
|874.796,80
|874.797
|% -10,00
|
|AKFGY
|3,13
|12.476.566
|% -5,72
|
|EMNIS
|20,00
|21.300
|% -4,76
|
|PKENT
|213,50
|13.504.887
|% -4,35
|
|ETILR
|9,05
|2.791.412
|% -4,13
|
|GARAN
|12,32
|1.941.565.145
|% 0,98
|
|THYAO
|33,06
|1.701.677.283
|% 2,48
|
|EREGL
|33,22
|1.056.018.371
|% 2,40
|
|TUPRS
|223,80
|823.418.852
|% 4,38
|
|KRDMD
|15,41
|817.995.117
|% 0,72
|
|GARAN
|12,32
|1.941.565.145
|% 0,98
|
|ODAS
|1,72
|177.774.179
|% 1,78
|
|YKBNK
|4,09
|294.793.991
|% 0,25
|
|AKBNK
|7,26
|453.622.328
|% 0,00
|
|PETKM
|9,17
|551.298.231
|% 1,55
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6836
|14,6949
|% 0,16
|
|Euro
|16,2516
|16,2605
|% 0,06
|
|Sterlin
|19,2174
|19,3138
|% -0,02
|
|Frank
|15,8368
|15,9323
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9033
|3,9229
|% 0,14
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|-5,68
|
|Altın Gr.
|911
|912
|-2,08
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.159
|31,00
|
|Tam
|6.036
|6.187
|29,60
|
|Yarım
|2.917
|2.993
|14,32
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|7,15
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,71
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|-0,05
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,91
|
Seans Raporu
11:24
daha fazla
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11:39ASUZU
Yüzde 5.88 oranında artışla 79.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 158, 617 adet işlem
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11:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 1 artarak (% 0.85 ) 2, 498
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11:38
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GARAN, TRKCM, ODAS
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11:38XU100
Endeks 2, 247 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 6 üstünde . İşlem hacmi 12, 798.00 milyon TL de
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11:38YKSLN
Yüzde 5.96 oranında artışla 7.65 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 815, 341 adet işlem