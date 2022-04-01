***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
01.04.2022 11:37
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014895
BIST
11:332.244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 10,42
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.247
En Düşük
2.230
11:3314,6876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0160
|Açılış
|: 14,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,6930
En Düşük
14,6377
11:3316,2694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0194
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
11:33912,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,20
|Açılış
|: 912,53
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,80
BIST En Aktif Hisseler11:33
|ULUSE
|124,60
|3.284.830
|% 9,97
|
|ASUZU
|79,40
|92.284.828
|% 6,15
|
|YKSLN
|7,63
|83.763.966
|% 5,68
|
|CELHA
|7,74
|5.503.292
|% 4,59
|
|ISFIN
|3,66
|118.107.772
|% 4,57
|
|ISKUR
|874.796,80
|874.797
|% -10,00
|
|AKFGY
|3,12
|13.878.392
|% -6,02
|
|EMNIS
|20,00
|21.300
|% -4,76
|
|AYCES
|69,00
|1.839.959
|% -4,23
|
|ETILR
|9,05
|2.828.999
|% -4,13
|
|GARAN
|12,31
|1.960.319.664
|% 0,90
|
|THYAO
|33,04
|1.710.026.443
|% 2,42
|
|EREGL
|33,18
|1.067.634.795
|% 2,28
|
|TUPRS
|223,30
|845.363.495
|% 4,15
|
|KRDMD
|15,41
|834.898.406
|% 0,72
|
|GARAN
|12,31
|1.960.319.664
|% 0,90
|
|ODAS
|1,72
|178.097.058
|% 1,78
|
|YKBNK
|4,11
|307.086.896
|% 0,74
|
|AKBNK
|7,30
|515.544.588
|% 0,55
|
|PETKM
|9,18
|571.037.232
|% 1,66
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6823
|14,6876
|% 0,11
|
|Euro
|16,2560
|16,2694
|% 0,12
|
|Sterlin
|19,2147
|19,3111
|% -0,04
|
|Frank
|15,8346
|15,9300
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9027
|3,9223
|% 0,12
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-5,23
|
|Altın Gr.
|912
|912
|-1,87
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.159
|31,00
|
|Tam
|6.036
|6.187
|29,60
|
|Yarım
|2.917
|2.993
|14,32
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|7,15
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,69
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|-0,05
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,05
|
Seans Raporu
11:33
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-
11:48XU100
Endeks 2, 245 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 13, 447.00 milyon TL de
-
11:48ASUZU
Yüzde 6.08 oranında artışla 79.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 180, 708 adet işlem
-
11:47TUPRS
Yüzde 4.15 oranında artışla 223.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 891, 006 adet işlem
-
11:46YKSLN
Yüzde 5.68 oranında artışla 7.63 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 001, 763 adet işlem
-
11:45POLTK
Yüzde 4.43 oranında artışla 598.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 963 adet işlem