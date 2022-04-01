***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
01.04.2022 11:37
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014896
BIST
11:392.244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 10,25
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.247
En Düşük
2.230
11:3914,6876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0160
|Açılış
|: 14,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,6930
En Düşük
14,6377
11:3916,2604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0104
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
11:39912,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,88
|Açılış
|: 912,85
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,80
BIST En Aktif Hisseler11:39
|ULUSE
|124,60
|3.284.830
|% 9,97
|
|ASUZU
|79,45
|92.933.430
|% 6,22
|
|YKSLN
|7,61
|84.128.146
|% 5,40
|
|CELHA
|7,79
|5.718.031
|% 5,27
|
|ISFIN
|3,67
|134.035.964
|% 4,86
|
|ISKUR
|874.796,80
|874.797
|% -10,00
|
|AKFGY
|3,10
|15.162.631
|% -6,63
|
|PENTA
|356,30
|38.010.301
|% -4,94
|
|EMNIS
|20,00
|21.300
|% -4,76
|
|MAALT
|274,50
|19.241.137
|% -4,32
|
|GARAN
|12,32
|1.995.805.462
|% 0,98
|
|THYAO
|32,98
|1.728.685.178
|% 2,23
|
|EREGL
|33,16
|1.075.014.478
|% 2,22
|
|TUPRS
|222,80
|863.763.735
|% 3,92
|
|KRDMD
|15,41
|845.356.022
|% 0,72
|
|GARAN
|12,32
|1.995.805.462
|% 0,98
|
|ODAS
|1,72
|178.269.474
|% 1,78
|
|YKBNK
|4,10
|314.546.799
|% 0,49
|
|AKBNK
|7,27
|532.455.616
|% 0,14
|
|PETKM
|9,18
|578.420.628
|% 1,66
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6847
|14,6876
|% 0,11
|
|Euro
|16,2526
|16,2604
|% 0,06
|
|Sterlin
|19,2148
|19,3112
|% -0,04
|
|Frank
|15,8289
|15,9243
|% -0,02
|
|Riyal
|3,9037
|3,9232
|% 0,14
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-5,23
|
|Altın Gr.
|912
|912
|-1,87
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.159
|31,00
|
|Tam
|6.036
|6.187
|29,60
|
|Yarım
|2.917
|2.993
|14,32
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|7,15
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,69
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|-0,05
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,05
|