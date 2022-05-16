***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
16.05.2022 12:42
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
güncel yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030518
BIST
13:252.408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -11,41
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.425
En Düşük
2.406
13:2515,6291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1516
|Açılış
|: 15,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6340
En Düşük
15,4564
13:2516,3305
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,2171
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,3305
En Düşük
16,0891
13:25905,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,74
|Açılış
|: 905,56
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler13:25
|DAGHL
|22,00
|603.769
|% 10,00
|
|IMASM
|35,26
|2.569.996
|% 9,98
|
|BAGFS
|17,63
|78.672.567
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|20.932.609
|% 9,97
|
|KAPLM
|68,95
|46.887.462
|% 9,97
|
|GZNMI
|36,44
|72.866.730
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|1.922.940
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.426.979
|% -9,84
|
|SKTAS
|3,99
|10.609.974
|% -8,06
|
|YONGA
|19,03
|177.431
|% -7,17
|
|THYAO
|42,78
|2.059.354.317
|% 0,71
|
|GARAN
|14,98
|1.270.651.441
|% 0,00
|
|SAHOL
|19,42
|826.746.550
|% 0,67
|
|KOZAL
|190,60
|798.862.726
|% 1,38
|
|KRDMD
|15,16
|777.087.810
|% -3,25
|
|EKGYO
|2,69
|611.719.626
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,43
|422.511.036
|% -2,64
|
|GARAN
|14,98
|1.270.651.441
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,11
|91.407.566
|% 1,83
|
|KARSN
|5,41
|336.846.907
|% 1,50
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,6180
|15,6291
|% 0,98
|
|Euro
|16,3067
|16,3305
|% 1,35
|
|Sterlin
|19,0576
|19,1532
|% 0,71
|
|Frank
|15,4773
|15,5705
|% 0,57
|
|Riyal
|4,1511
|4,1719
|% 0,91
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-7,20
|
|Altın Gr.
|905
|905
|3,61
|
|Cumhuriyet
|6.077
|6.169
|-27,00
|
|Tam
|6.058
|6.212
|-18,32
|
|Yarım
|2.928
|3.005
|-8,87
|
|Çeyrek
|1.469
|1.503
|-4,43
|
|Gümüş.Ons
|21,12
|21,15
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,60
|0,08
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,85
|