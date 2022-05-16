***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
16.05.2022 13:33
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030525
BIST
13:452.411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -7,87
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.425
En Düşük
2.404
13:4515,6347
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1572
|Açılış
|: 15,6330
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6347
En Düşük
15,4564
13:4516,3441
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,2307
|Açılış
|: 16,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,3441
En Düşük
16,0891
13:45905,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,10
|Açılış
|: 905,92
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler13:45
|DAGHL
|22,00
|603.769
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,63
|81.613.216
|% 9,98
|
|IMASM
|35,26
|2.623.767
|% 9,98
|
|KAPLM
|68,95
|47.318.813
|% 9,97
|
|TMPOL
|18,97
|21.359.188
|% 9,97
|
|GZNMI
|36,44
|72.923.650
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|1.954.816
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.451.090
|% -9,84
|
|SKTAS
|3,93
|14.959.104
|% -9,45
|
|YONGA
|19,03
|177.431
|% -7,17
|
|THYAO
|42,70
|2.259.803.346
|% 0,52
|
|GARAN
|14,97
|1.294.778.751
|% -0,07
|
|SAHOL
|19,43
|906.857.601
|% 0,73
|
|KRDMD
|15,09
|862.338.498
|% -3,70
|
|KOZAL
|191,30
|848.464.230
|% 1,76
|
|EKGYO
|2,70
|633.869.172
|% 0,37
|
|YKBNK
|4,43
|478.174.503
|% -2,64
|
|GARAN
|14,97
|1.294.778.751
|% -0,07
|
|SKBNK
|1,11
|95.810.290
|% 1,83
|
|KARSN
|5,40
|358.290.818
|% 1,31
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,6245
|15,6347
|% 1,02
|
|Euro
|16,3305
|16,3441
|% 1,43
|
|Sterlin
|19,0891
|19,1848
|% 0,87
|
|Frank
|15,4910
|15,5844
|% 0,66
|
|Riyal
|4,1536
|4,1744
|% 0,97
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|-8,05
|
|Altın Gr.
|906
|906
|4,34
|
|Cumhuriyet
|6.088
|6.180
|-16,00
|
|Tam
|6.060
|6.214
|-16,47
|
|Yarım
|2.929
|3.006
|-7,97
|
|Çeyrek
|1.469
|1.503
|-3,99
|
|Gümüş.Ons
|21,13
|21,17
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,62
|0,10
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,58
|