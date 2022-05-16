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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu

16.05.2022 13:33
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )

Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030525


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  -0,33% |  -7,87
Açılış :  2.419  
Önceki Kapanış :  2.419  
En Yüksek
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:45
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 22,00 603.769 % 10,00  
BAGFS 17,63 81.613.216 % 9,98  
IMASM 35,26 2.623.767 % 9,98  
KAPLM 68,95 47.318.813 % 9,97  
TMPOL 18,97 21.359.188 % 9,97  
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13:45 Alış Satış %  
Dolar 15,6245 15,6347 % 1,02  
Euro 16,3305 16,3441 % 1,43  
Sterlin 19,0891 19,1848 % 0,87  
Frank 15,4910 15,5844 % 0,66  
Riyal 4,1536 4,1744 % 0,97  
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13:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.803 1.804 -8,05  
Altın Gr. 906 906 4,34  
Cumhuriyet 6.088 6.180 -16,00  
Tam 6.060 6.214 -16,47  
Yarım 2.929 3.006 -7,97  
Çeyrek 1.469 1.503 -3,99  
Gümüş.Ons 21,13 21,17 0,03  
Gümüş Gr. 10,60 10,62 0,10  
B. Petrol 111 111 -0,58  
Seans Raporu 13:45
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