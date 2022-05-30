***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
30.05.2022 12:13
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033286
BIST
11:582.500
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 61,42
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.503
En Düşük
2.467
11:5816,3951
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,2040
|Açılış
|: 16,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3953
En Düşük
16,2359
11:5817,6660
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,2572
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6660
En Düşük
17,4021
11:58979,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 14,64
|Açılış
|: 979,93
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler11:58
|EGEPO
|9,46
|12.310.133
|% 10,00
|
|MZHLD
|66,60
|17.406.322
|% 9,99
|
|CASA
|125,90
|636.550
|% 9,96
|
|ALMAD
|2,98
|1.553.474
|% 9,96
|
|SNKRN
|35,10
|1.282.765
|% 9,96
|
|LIDFA
|8,33
|2.665.600
|% -9,95
|
|TDGYO
|7,08
|4.569.897
|% -6,84
|
|AKFGY
|2,63
|134.609.317
|% -4,01
|
|DAGHL
|27,36
|3.073.027
|% -4,00
|
|KRTEK
|16,50
|9.101.454
|% -3,57
|
|THYAO
|49,06
|3.667.171.872
|% 8,97
|
|SISE
|20,98
|1.119.512.740
|% 2,84
|
|KARSN
|7,02
|980.259.824
|% 2,18
|
|SAHOL
|20,96
|839.511.792
|% 3,15
|
|EREGL
|33,54
|736.912.227
|% 2,01
|
|KARSN
|7,02
|980.259.824
|% 2,18
|
|DOHOL
|3,90
|373.391.898
|% 2,36
|
|THYAO
|49,06
|3.667.171.872
|% 8,97
|
|EKGYO
|2,62
|191.310.818
|% 1,55
|
|SKBNK
|1,25
|86.388.720
|% 1,63
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3863
|16,3951
|% 1,26
|
|Euro
|17,6470
|17,6660
|% 1,48
|
|Sterlin
|20,6313
|20,7348
|% 1,18
|
|Frank
|17,0474
|17,1501
|% 1,21
|
|Riyal
|4,3557
|4,3775
|% 1,21
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|5,01
|
|Altın Gr.
|980
|980
|14,84
|
|Cumhuriyet
|6.503
|6.602
|47,00
|
|Tam
|6.470
|6.631
|41,46
|
|Yarım
|3.127
|3.207
|20,05
|
|Çeyrek
|1.568
|1.604
|10,03
|
|Gümüş.Ons
|22,10
|22,12
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|0,14
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,64
|
Seans Raporu
11:58
daha fazla
-
12:12TAVHL
Yüzde 6.52 oranında artışla 45.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 887, 591 adet işlem
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12:11PENTA
Yüzde 6.46 oranında artışla 436.50 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 667 adet işlem
-
12:10THYAO
Yüzde 8.88 oranında artışla 49.02 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 359, 880 adet işlem
-
12:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 57, 31 artarak (% 2.62 ) 2, 247
-
12:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, CASA, EGEPO, ALMAD, MZHLD