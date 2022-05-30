***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
30.05.2022 12:13
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033289
BIST
12:102.501
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 62,27
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.503
En Düşük
2.467
12:1016,3869
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1958
|Açılış
|: 16,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3953
En Düşük
16,2359
12:1017,6552
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,2464
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6646
En Düşük
17,4021
12:10979,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 14,70
|Açılış
|: 979,98
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler12:10
|EGEPO
|9,46
|12.549.386
|% 10,00
|
|MZHLD
|66,60
|17.424.238
|% 9,99
|
|CASA
|125,90
|636.550
|% 9,96
|
|ALMAD
|2,98
|1.553.474
|% 9,96
|
|SNKRN
|35,10
|1.282.765
|% 9,96
|
|LIDFA
|8,33
|2.665.600
|% -9,95
|
|AKFGY
|2,57
|169.162.402
|% -6,20
|
|TDGYO
|7,19
|5.189.131
|% -5,39
|
|DAGHL
|27,34
|3.811.543
|% -4,07
|
|KRTEK
|16,47
|9.672.842
|% -3,74
|
|THYAO
|49,02
|3.910.174.428
|% 8,88
|
|SISE
|20,98
|1.141.925.507
|% 2,84
|
|KARSN
|7,00
|1.026.417.581
|% 1,89
|
|SAHOL
|20,96
|871.160.678
|% 3,15
|
|FROTO
|301,70
|853.448.939
|% 5,82
|
|KARSN
|7,00
|1.026.417.581
|% 1,89
|
|DOHOL
|3,90
|377.362.050
|% 2,36
|
|THYAO
|49,02
|3.910.174.428
|% 8,88
|
|EKGYO
|2,62
|200.854.984
|% 1,55
|
|SKBNK
|1,25
|86.911.370
|% 1,63
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3816
|16,3869
|% 1,21
|
|Euro
|17,6364
|17,6552
|% 1,42
|
|Sterlin
|20,6625
|20,7662
|% 1,33
|
|Frank
|17,0601
|17,1628
|% 1,28
|
|Riyal
|4,3574
|4,3792
|% 1,25
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|5,03
|
|Altın Gr.
|980
|980
|14,70
|
|Cumhuriyet
|6.498
|6.596
|41,00
|
|Tam
|6.466
|6.627
|38,12
|
|Yarım
|3.125
|3.206
|18,44
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|9,22
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,11
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|0,13
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,74
|
Seans Raporu
12:10
daha fazla
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12:25FRIGO
Yüzde 6.10 oranında artışla 3.48 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 360, 228 adet işlem
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12:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 59, 29 artarak (% 2.71 ) 2, 249
-
12:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MZHLD, CASA, SNKRN, ALMAD, EGEPO
-
12:24
OZRDN, COSMO, EGEPO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:24
KRTEK, LIDFA, KERVN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında