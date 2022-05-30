***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
30.05.2022 12:16
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033298
BIST
12:092.501
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 62,58
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.503
En Düşük
2.467
12:0916,3904
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1993
|Açılış
|: 16,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3953
En Düşük
16,2359
12:0917,6579
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,2491
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6646
En Düşük
17,4021
12:09979,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 14,70
|Açılış
|: 979,98
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler12:07
|EGEPO
|9,46
|12.450.681
|% 10,00
|
|MZHLD
|66,60
|17.417.578
|% 9,99
|
|CASA
|125,90
|636.550
|% 9,96
|
|ALMAD
|2,98
|1.553.474
|% 9,96
|
|SNKRN
|35,10
|1.282.765
|% 9,96
|
|LIDFA
|8,33
|2.665.600
|% -9,95
|
|AKFGY
|2,57
|160.539.701
|% -6,20
|
|TDGYO
|7,17
|5.120.864
|% -5,66
|
|DAGHL
|26,98
|3.569.517
|% -5,33
|
|KRTEK
|16,47
|9.558.178
|% -3,74
|
|THYAO
|49,04
|3.808.342.382
|% 8,93
|
|SISE
|21,00
|1.132.622.260
|% 2,94
|
|KARSN
|7,02
|1.004.918.577
|% 2,18
|
|SAHOL
|21,00
|863.728.239
|% 3,35
|
|FROTO
|301,10
|813.959.288
|% 5,61
|
|KARSN
|7,02
|1.004.918.577
|% 2,18
|
|DOHOL
|3,91
|377.225.810
|% 2,62
|
|THYAO
|49,04
|3.808.342.382
|% 8,93
|
|EKGYO
|2,63
|200.691.935
|% 1,94
|
|SKBNK
|1,24
|86.868.296
|% 0,81
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3811
|16,3960
|% 1,27
|
|Euro
|17,6357
|17,6544
|% 1,41
|
|Sterlin
|20,6509
|20,7545
|% 1,27
|
|Frank
|17,0608
|17,1635
|% 1,29
|
|Riyal
|4,3567
|4,3786
|% 1,24
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|4,76
|
|Altın Gr.
|980
|980
|14,79
|
|Cumhuriyet
|6.457
|6.555
|-12,00
|
|Tam
|6.470
|6.631
|41,46
|
|Yarım
|3.127
|3.207
|20,05
|
|Çeyrek
|1.568
|1.604
|10,03
|
|Gümüş.Ons
|22,10
|22,12
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|0,14
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,87
|
Seans Raporu
12:07
daha fazla
-
12:21ALARK
Yüzde 6.03 oranında artışla 29.54 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 819, 347 adet işlem
-
12:20AGHOL
Yüzde 9.70 oranında artışla 38.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 362, 352 adet işlem
-
12:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 78, 27 artarak (% 2.89 ) 2, 788
-
12:19XU100
Endeks 2, 502 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 58 üstünde . İşlem hacmi 18, 986.00 milyon TL de
-
12:19FRIGO
Yüzde 6.10 oranında artışla 3.48 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 269, 935 adet işlem