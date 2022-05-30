***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
30.05.2022 12:16
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033302
BIST
12:292.501
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 62,13
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.503
En Düşük
2.467
12:2916,3719
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1808
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3953
En Düşük
16,2359
12:2917,6386
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,2298
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6646
En Düşük
17,4021
12:29978,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 13,00
|Açılış
|: 978,28
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler12:28
|EGEPO
|9,46
|12.878.377
|% 10,00
|
|MZHLD
|66,60
|17.427.035
|% 9,99
|
|AGHOL
|39,00
|62.965.638
|% 9,98
|
|CASA
|125,90
|636.550
|% 9,96
|
|ALMAD
|2,98
|1.553.474
|% 9,96
|
|LIDFA
|8,33
|2.665.600
|% -9,95
|
|AKFGY
|2,53
|183.999.442
|% -7,66
|
|DAGHL
|26,70
|4.314.822
|% -6,32
|
|TDGYO
|7,18
|5.566.148
|% -5,53
|
|KRTEK
|16,50
|10.723.184
|% -3,57
|
|THYAO
|48,86
|4.168.726.692
|% 8,53
|
|KARSN
|7,05
|1.243.353.328
|% 2,62
|
|SISE
|20,96
|1.176.293.605
|% 2,75
|
|FROTO
|301,40
|939.453.965
|% 5,72
|
|SAHOL
|20,94
|918.771.165
|% 3,05
|
|KARSN
|7,05
|1.243.353.328
|% 2,62
|
|DOHOL
|3,90
|382.714.538
|% 2,36
|
|THYAO
|48,86
|4.168.726.692
|% 8,53
|
|EKGYO
|2,63
|202.868.144
|% 1,94
|
|SKBNK
|1,24
|88.774.136
|% 0,81
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3616
|16,3653
|% 1,08
|
|Euro
|17,6180
|17,6423
|% 1,34
|
|Sterlin
|20,6277
|20,7312
|% 1,16
|
|Frank
|17,0292
|17,1317
|% 1,10
|
|Riyal
|4,3518
|4,3737
|% 1,12
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|4,17
|
|Altın Gr.
|979
|979
|13,79
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|38,00
|
|Tam
|6.465
|6.626
|36,20
|
|Yarım
|3.125
|3.205
|17,51
|
|Çeyrek
|1.567
|1.602
|8,75
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,10
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,63
|0,10
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,50
|