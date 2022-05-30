***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
30.05.2022 12:16
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033303
BIST
12:352.508
En Yüksek
|Değişim
|: 2,85%
|| 69,43
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.508
En Düşük
2.467
12:3516,3744
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1833
|Açılış
|: 16,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3953
En Düşük
16,2359
12:3517,6505
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,2417
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6646
En Düşük
17,4021
12:35976,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 11,28
|Açılış
|: 976,56
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler12:35
|EGEPO
|9,46
|12.881.593
|% 10,00
|
|MZHLD
|66,60
|17.427.035
|% 9,99
|
|AGHOL
|39,00
|63.641.508
|% 9,98
|
|CASA
|125,90
|636.550
|% 9,96
|
|ALMAD
|2,98
|1.553.474
|% 9,96
|
|LIDFA
|8,33
|2.665.600
|% -9,95
|
|AKFGY
|2,53
|183.999.442
|% -7,66
|
|DAGHL
|26,92
|4.340.243
|% -5,54
|
|TDGYO
|7,18
|5.571.329
|% -5,53
|
|KRTEK
|16,48
|10.784.748
|% -3,68
|
|THYAO
|48,90
|4.195.424.646
|% 8,62
|
|KARSN
|7,04
|1.258.533.153
|% 2,47
|
|SISE
|20,96
|1.184.588.937
|% 2,75
|
|FROTO
|301,90
|946.766.591
|% 5,89
|
|SAHOL
|21,00
|937.437.535
|% 3,35
|
|KARSN
|7,04
|1.258.533.153
|% 2,47
|
|DOHOL
|3,91
|383.467.625
|% 2,62
|
|THYAO
|48,90
|4.195.424.646
|% 8,62
|
|EKGYO
|2,63
|203.302.972
|% 1,94
|
|HALKB
|5,89
|411.268.006
|% 5,18
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3661
|16,3744
|% 1,13
|
|Euro
|17,6312
|17,6505
|% 1,39
|
|Sterlin
|20,6280
|20,7314
|% 1,16
|
|Frank
|17,0249
|17,1274
|% 1,07
|
|Riyal
|4,3512
|4,3730
|% 1,11
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|4,17
|
|Altın Gr.
|979
|979
|13,79
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|38,00
|
|Tam
|6.465
|6.626
|36,20
|
|Yarım
|3.125
|3.205
|17,51
|
|Çeyrek
|1.567
|1.602
|8,75
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,10
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,63
|0,10
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,50
|