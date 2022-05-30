***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
30.05.2022 12:07
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033273
BIST
14:132.519
En Yüksek
|Değişim
|: 3,29%
|| 80,30
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.521
En Düşük
2.467
14:1316,3982
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,2071
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3982
En Düşük
16,2359
14:1317,6728
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,2640
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6759
En Düşük
17,4021
14:13977,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 12,28
|Açılış
|: 977,56
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler14:13
|EGEPO
|9,46
|13.108.614
|% 10,00
|
|MZHLD
|66,60
|17.701.760
|% 9,99
|
|OZRDN
|10,68
|2.578.079
|% 9,99
|
|INVEO
|35,94
|92.872.769
|% 9,98
|
|ALMAD
|2,98
|5.169.263
|% 9,96
|
|AKFGY
|2,47
|276.884.914
|% -9,85
|
|UFUK
|37,26
|349.414
|% -7,08
|
|SNPAM
|7,40
|224.787
|% -5,97
|
|TDGYO
|7,26
|7.120.353
|% -4,47
|
|KRTEK
|16,49
|14.237.714
|% -3,62
|
|THYAO
|48,98
|4.614.248.344
|% 8,80
|
|KARSN
|7,09
|1.487.355.180
|% 3,20
|
|SISE
|21,02
|1.411.780.494
|% 3,04
|
|EREGL
|34,04
|1.304.238.410
|% 3,53
|
|SAHOL
|20,98
|1.185.796.274
|% 3,25
|
|KARSN
|7,09
|1.487.355.180
|% 3,20
|
|EKGYO
|2,65
|377.781.528
|% 2,71
|
|YKBNK
|4,56
|580.745.277
|% 2,70
|
|DOHOL
|3,91
|487.460.082
|% 2,62
|
|HALKB
|5,91
|640.943.310
|% 5,54
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3810
|16,3982
|% 1,28
|
|Euro
|17,6548
|17,6728
|% 1,52
|
|Sterlin
|20,6575
|20,7611
|% 1,31
|
|Frank
|17,0198
|17,1223
|% 1,04
|
|Riyal
|4,3540
|4,3758
|% 1,17
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|1,95
|
|Altın Gr.
|977
|977
|11,82
|
|Cumhuriyet
|6.480
|6.578
|23,00
|
|Tam
|6.451
|6.613
|24,07
|
|Yarım
|3.118
|3.199
|11,64
|
|Çeyrek
|1.564
|1.600
|5,82
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,11
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|0,10
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,85
|