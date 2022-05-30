***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
30.05.2022 12:13
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033285
BIST
12:492.508
En Yüksek
|Değişim
|: 2,84%
|| 69,38
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.510
En Düşük
2.467
12:4916,3842
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1931
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3953
En Düşük
16,2359
12:4917,6495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,2407
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6646
En Düşük
17,4021
12:49977,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 12,55
|Açılış
|: 977,83
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler12:49
|EGEPO
|9,46
|12.898.139
|% 10,00
|
|MZHLD
|66,60
|17.535.460
|% 9,99
|
|AGHOL
|39,00
|64.247.295
|% 9,98
|
|CASA
|125,90
|636.550
|% 9,96
|
|ALMAD
|2,98
|1.553.474
|% 9,96
|
|LIDFA
|8,33
|2.665.600
|% -9,95
|
|AKFGY
|2,55
|193.954.964
|% -6,93
|
|TDGYO
|7,15
|5.673.754
|% -5,92
|
|DAGHL
|27,44
|4.564.052
|% -3,72
|
|KRTEK
|16,50
|10.914.249
|% -3,57
|
|THYAO
|48,98
|4.279.893.901
|% 8,80
|
|KARSN
|7,05
|1.290.900.877
|% 2,62
|
|SISE
|21,00
|1.227.354.862
|% 2,94
|
|FROTO
|302,70
|999.215.975
|% 6,17
|
|SAHOL
|21,00
|998.458.936
|% 3,35
|
|KARSN
|7,05
|1.290.900.877
|% 2,62
|
|DOHOL
|3,92
|393.580.582
|% 2,89
|
|THYAO
|48,98
|4.279.893.901
|% 8,80
|
|HALKB
|5,92
|502.029.365
|% 5,71
|
|SKBNK
|1,24
|103.921.368
|% 0,81
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3740
|16,3842
|% 1,19
|
|Euro
|17,6303
|17,6495
|% 1,38
|
|Sterlin
|20,6343
|20,7378
|% 1,19
|
|Frank
|17,0287
|17,1313
|% 1,10
|
|Riyal
|4,3506
|4,3725
|% 1,10
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|3,85
|
|Altın Gr.
|978
|978
|12,44
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|38,00
|
|Tam
|6.456
|6.619
|29,82
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|14,42
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,09
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,63
|0,10
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,64
|