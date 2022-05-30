***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
30.05.2022 12:13
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033290
BIST
14:112.519
En Yüksek
|Değişim
|: 3,28%
|| 79,88
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.519
En Düşük
2.467
14:1116,3896
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1985
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3953
En Düşük
16,2359
14:1117,6732
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,2644
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6759
En Düşük
17,4021
14:11977,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 11,98
|Açılış
|: 977,27
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler14:09
|EGEPO
|9,46
|13.108.605
|% 10,00
|
|MZHLD
|66,60
|17.701.760
|% 9,99
|
|OZRDN
|10,68
|2.578.079
|% 9,99
|
|INVEO
|35,94
|92.872.051
|% 9,98
|
|ALMAD
|2,98
|5.169.263
|% 9,96
|
|AKFGY
|2,47
|275.377.063
|% -9,85
|
|UFUK
|37,26
|349.414
|% -7,08
|
|SNPAM
|7,40
|224.787
|% -5,97
|
|TDGYO
|7,22
|7.112.367
|% -5,00
|
|DAGHL
|27,50
|5.243.361
|% -3,51
|
|THYAO
|48,98
|4.597.707.365
|% 8,80
|
|KARSN
|7,10
|1.478.390.642
|% 3,35
|
|SISE
|21,00
|1.410.632.941
|% 2,94
|
|EREGL
|34,02
|1.292.786.982
|% 3,47
|
|SAHOL
|20,96
|1.184.750.554
|% 3,15
|
|KARSN
|7,10
|1.478.390.642
|% 3,35
|
|EKGYO
|2,66
|377.196.221
|% 3,10
|
|YKBNK
|4,56
|565.668.670
|% 2,70
|
|DOHOL
|3,92
|486.775.200
|% 2,89
|
|HALKB
|5,88
|638.641.420
|% 5,00
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3872
|16,3912
|% 1,24
|
|Euro
|17,6558
|17,6751
|% 1,53
|
|Sterlin
|20,6519
|20,7554
|% 1,28
|
|Frank
|17,0185
|17,1210
|% 1,04
|
|Riyal
|4,3537
|4,3755
|% 1,17
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|1,99
|
|Altın Gr.
|976
|977
|11,28
|
|Cumhuriyet
|6.480
|6.578
|23,00
|
|Tam
|6.451
|6.613
|24,07
|
|Yarım
|3.118
|3.199
|11,64
|
|Çeyrek
|1.564
|1.600
|5,82
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,12
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|0,10
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,78
|
Seans Raporu
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