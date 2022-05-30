***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
30.05.2022 12:13
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033292
BIST
14:112.519
En Yüksek
|Değişim
|: 3,27%
|| 79,73
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.519
En Düşük
2.467
14:1116,3896
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1985
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3953
En Düşük
16,2359
14:1117,6732
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,2644
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6759
En Düşük
17,4021
14:11977,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 11,98
|Açılış
|: 977,27
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler14:09
|EGEPO
|9,46
|13.108.605
|% 10,00
|
|OZRDN
|10,68
|2.578.079
|% 9,99
|
|MZHLD
|66,60
|17.655.207
|% 9,99
|
|INVEO
|35,94
|92.846.533
|% 9,98
|
|ALMAD
|2,98
|5.169.263
|% 9,96
|
|AKFGY
|2,47
|272.979.080
|% -9,85
|
|UFUK
|37,26
|349.414
|% -7,08
|
|SNPAM
|7,40
|224.787
|% -5,97
|
|TDGYO
|7,22
|7.112.367
|% -5,00
|
|RODRG
|16,92
|4.901.802
|% -3,86
|
|THYAO
|48,94
|4.592.299.218
|% 8,71
|
|KARSN
|7,11
|1.473.773.517
|% 3,49
|
|SISE
|21,02
|1.410.012.093
|% 3,04
|
|EREGL
|34,04
|1.282.243.127
|% 3,53
|
|SAHOL
|20,98
|1.182.324.242
|% 3,25
|
|KARSN
|7,11
|1.473.773.517
|% 3,49
|
|EKGYO
|2,65
|372.873.745
|% 2,71
|
|YKBNK
|4,55
|565.376.974
|% 2,48
|
|DOHOL
|3,92
|484.911.446
|% 2,89
|
|HALKB
|5,89
|637.809.791
|% 5,18
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3872
|16,3912
|% 1,24
|
|Euro
|17,6558
|17,6751
|% 1,53
|
|Sterlin
|20,6489
|20,7524
|% 1,26
|
|Frank
|17,0145
|17,1170
|% 1,01
|
|Riyal
|4,3535
|4,3754
|% 1,16
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|1,35
|
|Altın Gr.
|976
|976
|11,00
|
|Cumhuriyet
|6.482
|6.580
|25,00
|
|Tam
|6.448
|6.610
|21,14
|
|Yarım
|3.116
|3.198
|10,22
|
|Çeyrek
|1.563
|1.599
|5,11
|
|Gümüş.Ons
|22,05
|22,09
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|0,10
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,53
|
Seans Raporu
14:09
daha fazla
-
14:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, PGSUS, FROTO
-
14:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 5 artarak (% 3.27 ) 2, 261
-
14:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZRDN, INVEO, SNKRN, EGEPO, MZHLD, ALMAD, CASA
-
14:24
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AKFGY
-
14:24
MZHLD, EGEPO, COSMO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında