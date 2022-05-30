***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
30.05.2022 12:16
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033296
BIST
14:282.525
En Yüksek
|Değişim
|: 3,53%
|| 86,18
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.526
En Düşük
2.467
14:2816,3871
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1960
|Açılış
|: 16,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3953
En Düşük
16,2359
14:2817,6531
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,2443
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6759
En Düşük
17,4021
14:28977,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 12,48
|Açılış
|: 977,76
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler14:26
|THYAO
|49,52
|5.102.298.389
|% 10,00
|
|EGEPO
|9,46
|13.115.198
|% 10,00
|
|OZRDN
|10,68
|2.649.710
|% 9,99
|
|MZHLD
|66,60
|17.706.022
|% 9,99
|
|INVEO
|35,94
|93.142.858
|% 9,98
|
|AKFGY
|2,47
|284.471.756
|% -9,85
|
|SERVE
|23,36
|939.192
|% -8,03
|
|RODRG
|16,71
|4.979.572
|% -5,06
|
|UFUK
|38,20
|349.414
|% -4,74
|
|TDGYO
|7,31
|7.298.284
|% -3,82
|
|THYAO
|49,52
|5.102.298.389
|% 10,00
|
|KARSN
|7,07
|1.561.403.793
|% 2,91
|
|SISE
|21,10
|1.494.762.783
|% 3,43
|
|EREGL
|34,42
|1.487.462.872
|% 4,68
|
|SAHOL
|21,04
|1.256.169.524
|% 3,54
|
|KARSN
|7,07
|1.561.403.793
|% 2,91
|
|EKGYO
|2,67
|418.228.066
|% 3,49
|
|YKBNK
|4,57
|634.874.905
|% 2,93
|
|DOHOL
|3,93
|501.394.592
|% 3,15
|
|HALKB
|5,92
|666.874.426
|% 5,71
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3790
|16,3869
|% 1,21
|
|Euro
|17,6396
|17,6585
|% 1,43
|
|Sterlin
|20,6623
|20,7660
|% 1,33
|
|Frank
|17,0103
|17,1127
|% 0,99
|
|Riyal
|4,3559
|4,3777
|% 1,22
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|2,38
|
|Altın Gr.
|977
|977
|12,01
|
|Cumhuriyet
|6.480
|6.578
|23,00
|
|Tam
|6.452
|6.615
|25,18
|
|Yarım
|3.118
|3.200
|12,18
|
|Çeyrek
|1.564
|1.600
|6,09
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,11
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,64
|0,11
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,87
|
Seans Raporu
14:26
daha fazla
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14:40QUAGR
Yüzde 6.96 oranında artışla 27.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 302, 121 adet işlem
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14:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 81, 28 artarak (% 3.71 ) 2, 271
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14:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CASA, ALMAD, MZHLD, INVEO, SANEL, SNKRN, OZRDN, EGEPO
-
14:39
INVEO, ALMAD, ESCOM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:39
POLTK, NUGYO, KRTEK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında