***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
07.06.2022 13:46
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035208
BIST
15:052.640
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -7,98
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.633
15:0516,7655
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1921
|Açılış
|: 16,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7661
En Düşük
16,5644
15:0517,9455
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,2040
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
15:05996,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 15,33
|Açılış
|: 996,09
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
997,28
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler15:05
|MARTI
|1,42
|42.073.125
|% 42,00
|
|INTEM
|62,70
|23.091.152
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|38.675.960
|% 9,94
|
|BOSSA
|62,75
|45.074.609
|% 9,70
|
|ULUUN
|20,46
|350.550.533
|% 9,18
|
|TOASO
|73,45
|1.335.375.298
|% -6,73
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,94
|41.002.361
|% -4,14
|
|PINSU
|5,15
|40.137.456
|% -3,38
|
|RODRG
|16,36
|1.936.398
|% -3,20
|
|THYAO
|47,98
|2.567.897.417
|% 0,25
|
|SASA
|44,36
|1.975.061.606
|% 0,18
|
|TOASO
|73,45
|1.335.375.298
|% -6,73
|
|SAHOL
|21,24
|1.326.484.248
|% 1,43
|
|KARSN
|7,33
|1.211.659.976
|% 1,10
|
|ODAS
|3,04
|762.002.245
|% 1,33
|
|KARSN
|7,33
|1.211.659.976
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,87
|456.529.156
|% 0,00
|
|TSKB
|2,40
|363.964.648
|% 3,00
|
|YKBNK
|4,94
|702.895.210
|% -0,80
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7590
|16,7655
|% 1,16
|
|Euro
|17,9085
|17,9455
|% 1,15
|
|Sterlin
|20,8721
|20,9768
|% 0,89
|
|Frank
|17,0795
|17,1824
|% 0,52
|
|Riyal
|4,4564
|4,4788
|% 1,23
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|6,45
|
|Altın Gr.
|996
|996
|15,60
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|81,00
|
|Tam
|6.614
|6.778
|86,96
|
|Yarım
|3.197
|3.279
|42,06
|
|Çeyrek
|1.603
|1.639
|21,03
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,06
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,89
|0,12
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,39
|