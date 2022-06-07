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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu

07.06.2022 13:54
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )

Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035245


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BIST USD EURO ALTIN
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:12
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MARTI 1,40 35.284.231 % 40,00  
INTEM 62,70 22.965.690 % 10,00  
RYSAS 9,07 38.461.736 % 9,94  
BOSSA 62,20 30.795.464 % 8,74  
ATSYH 32,00 290.442 % 8,70  
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14:12 Alış Satış %  
Dolar 16,7535 16,7601 % 1,13  
Euro 17,9271 17,9676 % 1,27  
Sterlin 20,8660 20,9706 % 0,86  
Frank 17,0857 17,1886 % 0,56  
Riyal 4,4531 4,4754 % 1,16  
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14:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.849 1.849 7,90  
Altın Gr. 997 997 15,97  
Cumhuriyet 6.639 6.740 79,00  
Tam 6.612 6.776 84,67  
Yarım 3.196 3.278 40,96  
Çeyrek 1.603 1.639 20,47  
Gümüş.Ons 22,05 22,09 0,00  
Gümüş Gr. 11,87 11,88 0,12  
B. Petrol 119 119 -0,82  
Seans Raporu 14:12
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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