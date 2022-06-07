***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
07.06.2022 13:54
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035245
BIST
14:142.638
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -10,34
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.633
14:1416,7595
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1861
|Açılış
|: 16,7880
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7609
En Düşük
16,5644
14:1417,9655
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,2240
|Açılış
|: 17,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
14:14996,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 15,97
|Açılış
|: 996,73
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
997,28
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler14:12
|MARTI
|1,40
|35.284.231
|% 40,00
|
|INTEM
|62,70
|22.965.690
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|38.461.736
|% 9,94
|
|BOSSA
|62,20
|30.795.464
|% 8,74
|
|ATSYH
|32,00
|290.442
|% 8,70
|
|TOASO
|73,85
|1.204.702.679
|% -6,22
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,92
|39.685.307
|% -4,42
|
|HEKTS
|33,76
|926.026.665
|% -3,43
|
|RODRG
|16,36
|1.905.237
|% -3,20
|
|THYAO
|48,00
|2.390.052.923
|% 0,29
|
|SASA
|44,34
|1.805.355.225
|% 0,14
|
|SAHOL
|21,20
|1.253.150.069
|% 1,24
|
|TOASO
|73,85
|1.204.702.679
|% -6,22
|
|KARSN
|7,34
|1.177.022.830
|% 1,24
|
|ODAS
|3,06
|694.640.192
|% 2,00
|
|KARSN
|7,34
|1.177.022.830
|% 1,24
|
|EKGYO
|2,87
|413.073.677
|% 0,00
|
|TSKB
|2,41
|307.553.905
|% 3,43
|
|YKBNK
|4,90
|630.589.500
|% -1,61
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7535
|16,7601
|% 1,13
|
|Euro
|17,9271
|17,9676
|% 1,27
|
|Sterlin
|20,8660
|20,9706
|% 0,86
|
|Frank
|17,0857
|17,1886
|% 0,56
|
|Riyal
|4,4531
|4,4754
|% 1,16
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|7,90
|
|Altın Gr.
|997
|997
|15,97
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.740
|79,00
|
|Tam
|6.612
|6.776
|84,67
|
|Yarım
|3.196
|3.278
|40,96
|
|Çeyrek
|1.603
|1.639
|20,47
|
|Gümüş.Ons
|22,05
|22,09
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,88
|0,12
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,82
|
Seans Raporu
14:12
daha fazla
-
14:28TOASO
Yüzde -6.22 oranında düşüşle 73.85 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 325, 841 adet işlem
-
14:27HEKTS
Yüzde -3.43 oranında düşüşle 33.76 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 811, 336 adet işlem
-
14:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 7 kaybederek (% -0.64 ) 2, 924
-
14:25
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, KARSN, TRKCM
-
14:25
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, AKPAZ, TOASO