***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
07.06.2022 13:46
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035211
BIST
14:072.640
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -7,70
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.633
14:0716,7579
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1845
|Açılış
|: 16,7830
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7579
En Düşük
16,5644
14:0717,9576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,2161
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
14:07996,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 15,47
|Açılış
|: 996,23
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
997,28
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler14:07
|MARTI
|1,40
|35.072.867
|% 40,00
|
|INTEM
|62,70
|22.965.690
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|38.459.813
|% 9,94
|
|ATSYH
|32,00
|290.442
|% 8,70
|
|QUAGR
|29,34
|78.396.744
|% 8,67
|
|TOASO
|73,95
|1.193.209.457
|% -6,10
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,92
|39.623.968
|% -4,42
|
|RODRG
|16,27
|1.901.867
|% -3,73
|
|PINSU
|5,15
|34.190.324
|% -3,38
|
|THYAO
|48,20
|2.301.846.337
|% 0,71
|
|SASA
|44,64
|1.752.225.825
|% 0,81
|
|SAHOL
|21,30
|1.207.695.040
|% 1,72
|
|TOASO
|73,95
|1.193.209.457
|% -6,10
|
|KARSN
|7,35
|1.171.583.361
|% 1,38
|
|ODAS
|3,06
|691.877.392
|% 2,00
|
|KARSN
|7,35
|1.171.583.361
|% 1,38
|
|EKGYO
|2,88
|403.387.453
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,92
|619.209.475
|% -1,20
|
|TSKB
|2,42
|280.876.523
|% 3,86
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7463
|16,7579
|% 1,11
|
|Euro
|17,9178
|17,9576
|% 1,22
|
|Sterlin
|20,8659
|20,9706
|% 0,86
|
|Frank
|17,0786
|17,1815
|% 0,52
|
|Riyal
|4,4513
|4,4737
|% 1,12
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|8,88
|
|Altın Gr.
|996
|996
|15,53
|
|Cumhuriyet
|6.631
|6.731
|70,00
|
|Tam
|6.611
|6.775
|83,79
|
|Yarım
|3.195
|3.277
|40,53
|
|Çeyrek
|1.603
|1.639
|20,26
|
|Gümüş.Ons
|22,04
|22,08
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,89
|0,12
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,20
|
Seans Raporu
14:07
daha fazla
-
14:21KUYAS
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 6.92 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 649, 542 adet işlem
-
14:20XU100
Endeks 2, 642 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 21 altında . İşlem hacmi 23, 221.00 milyon TL de
-
14:19TOASO
Yüzde -5.97 oranında düşüşle 74.05 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 095, 875 adet işlem
-
14:18DOKTA
Yüzde -3.58 oranında düşüşle 25.32 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 637 adet işlem
-
14:17PINSU
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 562, 252 adet işlem