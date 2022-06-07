***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
07.06.2022 13:54
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035250
BIST
14:122.638
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -10,07
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.633
14:1216,7601
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1867
|Açılış
|: 16,7880
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7609
En Düşük
16,5644
14:1217,9676
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,2261
|Açılış
|: 17,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
14:12996,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 15,97
|Açılış
|: 996,73
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
997,28
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler14:10
|MARTI
|1,41
|35.284.161
|% 41,00
|
|INTEM
|62,70
|22.965.690
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|38.461.736
|% 9,94
|
|ATSYH
|32,00
|290.442
|% 8,70
|
|QUAGR
|29,34
|78.653.964
|% 8,67
|
|TOASO
|73,95
|1.198.430.299
|% -6,10
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,92
|39.658.720
|% -4,42
|
|HEKTS
|33,82
|922.426.232
|% -3,26
|
|RODRG
|16,36
|1.905.237
|% -3,20
|
|THYAO
|48,08
|2.346.671.113
|% 0,46
|
|SASA
|44,38
|1.792.358.255
|% 0,23
|
|SAHOL
|21,22
|1.241.242.302
|% 1,34
|
|TOASO
|73,95
|1.198.430.299
|% -6,10
|
|KARSN
|7,34
|1.176.142.823
|% 1,24
|
|ODAS
|3,05
|693.793.612
|% 1,67
|
|KARSN
|7,34
|1.176.142.823
|% 1,24
|
|EKGYO
|2,88
|403.906.964
|% 0,35
|
|TSKB
|2,40
|304.746.648
|% 3,00
|
|YKBNK
|4,91
|620.733.402
|% -1,41
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7543
|16,7623
|% 1,14
|
|Euro
|17,9219
|17,9650
|% 1,26
|
|Sterlin
|20,8655
|20,9701
|% 0,86
|
|Frank
|17,0765
|17,1794
|% 0,51
|
|Riyal
|4,4512
|4,4736
|% 1,12
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|8,97
|
|Altın Gr.
|996
|996
|15,37
|
|Cumhuriyet
|6.631
|6.731
|70,00
|
|Tam
|6.608
|6.773
|81,51
|
|Yarım
|3.194
|3.276
|39,43
|
|Çeyrek
|1.602
|1.638
|19,71
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,09
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|0,13
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,20
|
Seans Raporu
14:10
daha fazla
-
14:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 7 kaybederek (% -0.64 ) 2, 924
-
14:25
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, KARSN, TRKCM
-
14:25
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, AKPAZ, TOASO
-
14:25
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, INTEM, ARTI
-
14:25
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, SAHOL