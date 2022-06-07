***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
07.06.2022 20:39
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035547
BIST
10:582.655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 7,16
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.655
10:5817,0999
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 0,3457
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
17,1089
En Düşük
16,7519
10:5818,3616
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 0,3883
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,3616
En Düşük
17,8912
10:581.016,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 18,98
|Açılış
|: 1.016,81
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.018,03
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler10:56
|EMKEL
|2,61
|23.894.253
|% 9,66
|
|FONET
|12,03
|24.241.889
|% 8,77
|
|HATEK
|7,88
|13.180.100
|% 6,87
|
|ULUUN
|21,92
|159.225.278
|% 6,41
|
|PGSUS
|165,60
|208.653.256
|% 4,88
|
|DAGHL
|29,98
|600.889
|% -8,09
|
|BRMEN
|1,76
|54.101
|% -6,88
|
|TETMT
|245,40
|10.091.727
|% -6,66
|
|RALYH
|12,06
|27.203.663
|% -6,15
|
|OYYAT
|80,15
|12.171.173
|% -5,71
|
|THYAO
|49,36
|1.827.629.422
|% 1,86
|
|SISE
|23,20
|1.065.173.529
|% 0,52
|
|KRDMD
|15,51
|815.711.331
|% 2,58
|
|EREGL
|35,34
|691.084.785
|% 1,84
|
|SAHOL
|21,20
|586.543.226
|% 0,09
|
|SEGYO
|1,26
|216.155.964
|% 4,13
|
|EKGYO
|2,86
|230.805.382
|% 0,70
|
|DOHOL
|4,25
|286.641.479
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,85
|282.156.913
|% -0,61
|
|KRDMD
|15,51
|815.711.331
|% 2,58
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0952
|17,0973
|% 2,05
|
|Euro
|18,3252
|18,3552
|% 2,12
|
|Sterlin
|21,3783
|21,4855
|% 1,66
|
|Frank
|17,4426
|17,5476
|% 1,67
|
|Riyal
|4,5422
|4,5650
|% 2,00
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-2,24
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.017
|18,69
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,12
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,17
|0,18
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,74
|
Seans Raporu
10:56
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11:11XU030
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