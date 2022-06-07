***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
07.06.2022 20:40
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035550
BIST
11:572.658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 10,04
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.646
11:5717,1426
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 0,3884
|Açılış
|: 17,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1524
En Düşük
16,7519
11:5718,3636
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 0,3903
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,3785
En Düşük
17,8912
11:571.018,63
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 20,80
|Açılış
|: 1.018,63
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.018,98
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler11:55
|EMKEL
|2,61
|25.217.941
|% 9,66
|
|FONET
|11,95
|31.882.484
|% 8,05
|
|SEGYO
|1,30
|274.240.383
|% 7,44
|
|AKSA
|64,10
|208.696.964
|% 6,74
|
|FADE
|6,85
|38.674.918
|% 6,37
|
|DAGHL
|29,98
|600.889
|% -8,09
|
|BRMEN
|1,76
|54.101
|% -6,88
|
|RYGYO
|4,61
|49.646.788
|% -6,87
|
|RALYH
|11,98
|35.168.406
|% -6,77
|
|TETMT
|247,00
|12.284.704
|% -6,05
|
|THYAO
|49,58
|2.487.656.393
|% 2,31
|
|SISE
|23,24
|1.354.771.224
|% 0,69
|
|KRDMD
|15,46
|989.539.718
|% 2,25
|
|EREGL
|35,24
|920.521.269
|% 1,56
|
|SASA
|44,44
|830.256.935
|% 2,21
|
|SEGYO
|1,30
|274.240.383
|% 7,44
|
|EKGYO
|2,86
|365.288.230
|% 0,70
|
|DOHOL
|4,21
|442.591.109
|% -0,94
|
|ODAS
|3,07
|287.218.444
|% 2,33
|
|YKBNK
|4,84
|398.083.024
|% -0,82
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1317
|17,1423
|% 2,32
|
|Euro
|18,3191
|18,3631
|% 2,17
|
|Sterlin
|21,3971
|21,5044
|% 1,75
|
|Frank
|17,4537
|17,5589
|% 1,74
|
|Riyal
|4,5550
|4,5779
|% 2,29
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-4,46
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|19,11
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,02
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,11
|12,12
|0,13
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,62
|
Seans Raporu
11:55
daha fazla
-
12:10AKSA
Yüzde 6.33 oranında artışla 63.85 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 464, 515 adet işlem
-
12:09SEGYO
Yüzde 7.44 oranında artışla 1.30 lira fiyatla işlem gören hissede 214, 475, 139 adet işlem
-
12:07FONET
Yüzde 8.05 oranında artışla 11.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 729, 639 adet işlem
-
12:06XU100
Endeks 2, 660 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 18, 817.00 milyon TL de
-
12:06MAGEN
Yüzde 4.72 oranında artışla 12.87 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 106, 723 adet işlem