***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
07.06.2022 20:41
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035554
BIST
10:192.680
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 31,61
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.680
En Düşük
2.659
10:1917,0763
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 0,3221
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
17,1089
En Düşük
16,7519
10:1918,3265
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 0,3532
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,3469
En Düşük
17,8912
10:191.014,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 16,82
|Açılış
|: 1.014,64
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.017,22
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler10:17
|HATEK
|7,98
|5.495.205
|% 8,23
|
|FONET
|11,81
|10.739.149
|% 6,78
|
|SEGYO
|1,28
|113.758.823
|% 5,79
|
|PGSUS
|166,70
|134.810.539
|% 5,57
|
|ULUUN
|21,70
|88.069.482
|% 5,34
|
|DAGHL
|29,98
|600.889
|% -8,09
|
|BRMEN
|1,76
|54.101
|% -6,88
|
|TETMT
|245,80
|5.240.863
|% -6,50
|
|RYSAS
|8,55
|8.832.842
|% -5,73
|
|RYGYO
|4,72
|5.516.276
|% -4,65
|
|THYAO
|49,86
|1.122.170.234
|% 2,89
|
|SISE
|23,50
|531.616.186
|% 1,82
|
|KRDMD
|15,56
|353.464.501
|% 2,91
|
|PETKM
|10,58
|287.825.326
|% 1,73
|
|EREGL
|35,50
|256.494.226
|% 2,31
|
|SEGYO
|1,28
|113.758.823
|% 5,79
|
|PETKM
|10,58
|287.825.326
|% 1,73
|
|ODAS
|3,07
|78.085.219
|% 2,33
|
|EKGYO
|2,86
|69.485.943
|% 0,70
|
|KRDMD
|15,56
|353.464.501
|% 2,91
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0364
|17,0778
|% 1,93
|
|Euro
|17,9150
|17,9250
|% 0,93
|
|Sterlin
|21,4099
|21,5173
|% 1,82
|
|Frank
|17,4579
|17,5631
|% 1,76
|
|Riyal
|4,5421
|4,5648
|% 2,00
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-5,46
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|18,56
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,11
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,17
|0,18
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,29
|
Seans Raporu
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