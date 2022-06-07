***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
07.06.2022 20:41
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035557
BIST
10:182.680
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 31,50
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.680
En Düşük
2.659
10:1817,0763
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 0,3221
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
17,1089
En Düşük
16,7519
10:1818,3265
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 0,3532
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,3469
En Düşük
17,8912
10:181.014,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 16,82
|Açılış
|: 1.014,64
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.017,22
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler10:16
|HATEK
|7,98
|6.344.588
|% 8,23
|
|SEGYO
|1,29
|123.118.540
|% 6,61
|
|FONET
|11,77
|11.415.800
|% 6,42
|
|PGSUS
|166,50
|139.218.238
|% 5,45
|
|ULUUN
|21,72
|92.910.177
|% 5,44
|
|DAGHL
|29,98
|600.889
|% -8,09
|
|BRMEN
|1,76
|54.101
|% -6,88
|
|RYSAS
|8,55
|8.832.842
|% -5,73
|
|TETMT
|248,50
|5.552.234
|% -5,48
|
|RYGYO
|4,72
|5.516.276
|% -4,65
|
|THYAO
|49,82
|1.165.819.477
|% 2,81
|
|SISE
|23,44
|555.514.247
|% 1,56
|
|KRDMD
|15,54
|407.864.538
|% 2,78
|
|PETKM
|10,56
|313.209.252
|% 1,54
|
|EREGL
|35,46
|286.287.123
|% 2,19
|
|SEGYO
|1,29
|123.118.540
|% 6,61
|
|PETKM
|10,56
|313.209.252
|% 1,54
|
|SKBNK
|1,27
|37.807.895
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,54
|407.864.538
|% 2,78
|
|ODAS
|3,06
|80.004.651
|% 2,00
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0780
|17,0869
|% 1,99
|
|Euro
|18,2903
|18,3317
|% 1,99
|
|Sterlin
|21,4216
|21,5290
|% 1,87
|
|Frank
|17,4665
|17,5717
|% 1,81
|
|Riyal
|4,5438
|4,5666
|% 2,04
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|-4,76
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.016
|17,85
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,10
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,17
|0,18
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,25
|
Seans Raporu
10:16
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10:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, ISCTR, HEKTS
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10:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 32 artarak (% 1.19 ) 2, 407
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10:31
FONET, ULUUN, PGSUS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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10:31
BRMEN, KNFRT, CASA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında