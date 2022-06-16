***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
16.06.2022 10:24
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037579
BIST
10:252.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,96
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.530
10:2517,2954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0577
|Açılış
|: 17,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,2998
En Düşük
17,1975
10:2518,0307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0111
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1602
En Düşük
17,9789
10:251.016,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,74
|Açılış
|: 1.016,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.019,40
En Düşük
1.013,54
BIST En Aktif Hisseler10:25
|UFUK
|73,70
|2.665.097
|% 10,00
|
|TETMT
|265,30
|9.760.560
|% 9,00
|
|MAKTK
|3,31
|16.854.561
|% 7,12
|
|YGGYO
|21,80
|5.825.449
|% 7,07
|
|BRKO
|1,60
|1.030.066
|% 6,67
|
|DOBUR
|49,50
|391.991
|% -10,00
|
|CASA
|111,00
|153.735
|% -7,19
|
|RAYSG
|12,39
|1.052.601
|% -4,25
|
|SKTAS
|2,92
|10.762.046
|% -3,63
|
|ENKAI
|18,17
|53.251.027
|% -3,20
|
|THYAO
|48,06
|1.218.757.622
|% -0,78
|
|EREGL
|30,32
|644.524.966
|% 1,20
|
|SASA
|45,78
|439.929.172
|% 2,37
|
|SISE
|21,76
|386.007.649
|% -0,18
|
|KRDMD
|13,31
|223.192.426
|% 0,83
|
|SKBNK
|1,14
|37.603.792
|% 0,00
|
|THYAO
|48,06
|1.218.757.622
|% -0,78
|
|DOHOL
|4,10
|92.946.906
|% -0,24
|
|ISCTR
|4,75
|104.781.733
|% -0,42
|
|EREGL
|30,32
|644.524.966
|% 1,20
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2805
|17,2954
|% 0,33
|
|Euro
|17,9952
|18,0307
|% 0,06
|
|Sterlin
|20,8218
|20,9262
|% -0,39
|
|Frank
|17,2614
|17,3653
|% 0,03
|
|Riyal
|4,5959
|4,6189
|% 0,42
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|-3,61
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|0,64
|
|Cumhuriyet
|6.738
|6.840
|24,00
|
|Tam
|6.741
|6.844
|-27,00
|
|Yarım
|3.309
|3.347
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.658
|1.673
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,57
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|12,00
|-0,02
|
|B. Petrol
|119
|119
|0,55
|