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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu

16.06.2022 10:24
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )

Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu

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Güncel yatırımcı bilgi formu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037579


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
10:252.533
Değişim :  0,08% |  1,96
Açılış :  2.536  
Önceki Kapanış :  2.531  
En Yüksek
2.544 En Düşük
2.530
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 73,70 2.665.097 % 10,00  
TETMT 265,30 9.760.560 % 9,00  
MAKTK 3,31 16.854.561 % 7,12  
YGGYO 21,80 5.825.449 % 7,07  
BRKO 1,60 1.030.066 % 6,67  
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10:25 Alış Satış %  
Dolar 17,2805 17,2954 % 0,33  
Euro 17,9952 18,0307 % 0,06  
Sterlin 20,8218 20,9262 % -0,39  
Frank 17,2614 17,3653 % 0,03  
Riyal 4,5959 4,6189 % 0,42  
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10:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.830 1.830 -3,61  
Altın Gr. 1.016 1.016 0,64  
Cumhuriyet 6.738 6.840 24,00  
Tam 6.741 6.844 -27,00  
Yarım 3.309 3.347 -14,00  
Çeyrek 1.658 1.673 -7,00  
Gümüş.Ons 21,55 21,57 -0,10  
Gümüş Gr. 11,98 12,00 -0,02  
B. Petrol 119 119 0,55  
Seans Raporu 10:25
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