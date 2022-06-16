***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
16.06.2022 10:24
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037580
BIST
10:262.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,82
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.530
10:2617,2935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0558
|Açılış
|: 17,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,2998
En Düşük
17,1975
10:2618,0194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1602
En Düşük
17,9789
10:261.016,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,07
|Açılış
|: 1.016,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.019,40
En Düşük
1.013,54
BIST En Aktif Hisseler10:24
|UFUK
|73,70
|2.430.289
|% 10,00
|
|YGGYO
|21,86
|5.358.125
|% 7,37
|
|MAKTK
|3,31
|15.534.401
|% 7,12
|
|BRKO
|1,60
|1.030.066
|% 6,67
|
|TETMT
|259,00
|7.781.027
|% 6,41
|
|DOBUR
|49,50
|391.991
|% -10,00
|
|CASA
|111,00
|153.735
|% -7,19
|
|DENGE
|1,63
|741.772
|% -5,23
|
|RAYSG
|12,40
|1.040.676
|% -4,17
|
|SKTAS
|2,92
|10.323.132
|% -3,63
|
|THYAO
|48,24
|1.077.656.660
|% -0,41
|
|EREGL
|30,36
|575.484.461
|% 1,34
|
|SISE
|21,78
|370.228.601
|% -0,09
|
|SASA
|45,64
|325.533.429
|% 2,06
|
|KRDMD
|13,31
|209.608.643
|% 0,83
|
|SKBNK
|1,15
|37.575.061
|% 0,88
|
|THYAO
|48,24
|1.077.656.660
|% -0,41
|
|ISCTR
|4,77
|94.142.461
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,11
|79.888.215
|% 0,00
|
|EREGL
|30,36
|575.484.461
|% 1,34
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2829
|17,2979
|% 0,35
|
|Euro
|17,9798
|18,0051
|% -0,08
|
|Sterlin
|20,8100
|20,9144
|% -0,45
|
|Frank
|17,2533
|17,3572
|% -0,01
|
|Riyal
|4,5949
|4,6179
|% 0,40
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-4,87
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|0,53
|
|Cumhuriyet
|6.738
|6.840
|24,00
|
|Tam
|6.740
|6.848
|-23,00
|
|Yarım
|3.309
|3.349
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.658
|1.674
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,57
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|12,00
|-0,02
|
|B. Petrol
|119
|119
|0,80
|