***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
17.06.2022 14:47
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037923
BIST
15:122.515
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 29,63
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.516
En Düşük
2.486
15:1217,3172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0189
|Açılış
|: 17,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3273
En Düşük
17,2421
15:1218,1629
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,1123
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,1090
15:121.027,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,42
|Açılış
|: 1.027,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.023,71
BIST En Aktif Hisseler15:12
|ORMA
|28,60
|98.936
|% 10,00
|
|IMASM
|48,74
|4.930.908
|% 9,97
|
|LIDFA
|10,57
|5.264.066
|% 9,65
|
|TSGYO
|5,32
|66.193.556
|% 8,79
|
|DAGHL
|29,32
|1.371.005
|% 8,35
|
|BRKO
|1,44
|1.733.739
|% -10,00
|
|DOBUR
|48,00
|1.159.902
|% -6,71
|
|TDGYO
|6,37
|3.337.680
|% -4,50
|
|BAYRK
|5,98
|5.908.231
|% -4,01
|
|DOAS
|77,10
|103.025.334
|% -3,44
|
|THYAO
|48,02
|2.509.119.942
|% 1,44
|
|EREGL
|28,96
|2.087.433.970
|% -0,82
|
|SISE
|21,68
|1.244.922.308
|% 2,94
|
|SASA
|45,84
|1.228.479.514
|% 0,88
|
|KOZAL
|190,90
|918.361.191
|% 6,29
|
|PRDGS
|2,80
|461.965.616
|% 1,45
|
|ODAS
|2,96
|385.994.233
|% -1,99
|
|YKBNK
|4,75
|514.911.306
|% 2,15
|
|AKBNK
|8,68
|732.826.191
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,58
|218.280.629
|% 1,18
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2951
|17,3172
|% 0,11
|
|Euro
|18,1276
|18,1629
|% -0,61
|
|Sterlin
|21,1731
|21,2793
|% -0,62
|
|Frank
|17,8951
|18,0029
|% 0,38
|
|Riyal
|4,6010
|4,6240
|% 0,07
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-9,09
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.028
|-5,42
|
|Cumhuriyet
|6.822
|6.925
|61,00
|
|Tam
|6.807
|6.913
|-53,00
|
|Yarım
|3.342
|3.381
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.690
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,86
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,15
|-0,07
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,46
|