***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
01.07.2022 12:32
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040624
BIST
12:372.446
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 40,75
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.448
En Düşük
2.400
12:3716,7543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0559
|Açılış
|: 16,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7543
En Düşük
16,6705
12:3717,5303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0029
|Açılış
|: 17,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5310
En Düşük
17,4341
12:37966,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,42
|Açılış
|: 966,51
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
963,11
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ISSEN
|27,98
|32.917.949
|% 9,30
|
|MAKIM
|16,55
|246.783.851
|% 8,52
|
|KOZAL
|183,10
|861.512.226
|% 7,71
|
|IZFAS
|5,31
|2.829.724
|% 7,27
|
|GESAN
|45,04
|163.800.926
|% 7,19
|
|ATSYH
|46,30
|1.373.721
|% -7,21
|
|OYAYO
|8,19
|1.752.951
|% -4,99
|
|UFUK
|61,70
|198.427
|% -4,64
|
|COSMO
|10,55
|25.151
|% -3,48
|
|GLRYH
|3,30
|23.226.440
|% -3,23
|
|THYAO
|48,98
|3.028.779.987
|% 4,66
|
|SISE
|21,50
|882.130.429
|% 0,00
|
|KOZAL
|183,10
|861.512.226
|% 7,71
|
|EREGL
|27,24
|589.692.632
|% 0,37
|
|TUPRS
|273,30
|567.252.609
|% 3,33
|
|EKGYO
|2,65
|194.416.776
|% 0,38
|
|THYAO
|48,98
|3.028.779.987
|% 4,66
|
|YKBNK
|4,37
|236.843.247
|% 0,92
|
|ODAS
|2,91
|157.407.176
|% 0,69
|
|SISE
|21,50
|882.130.429
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7443
|16,7489
|% 0,30
|
|Euro
|17,5096
|17,5169
|% -0,06
|
|Sterlin
|20,1670
|20,2682
|% -0,50
|
|Frank
|17,3812
|17,4859
|% -0,16
|
|Riyal
|4,4487
|4,4710
|% 0,31
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|966
|966
|-3,45
|
|Cumhuriyet
|6.449
|6.547
|-44,00
|
|Tam
|6.446
|6.530
|-60,00
|
|Yarım
|3.155
|3.193
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.580
|1.596
|-15,00
|