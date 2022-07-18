***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
18.07.2022 08:51
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045658
BIST
10:572.432
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 49,23
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.433
En Düşük
2.402
10:5717,4827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0828
|Açılış
|: 17,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5870
|
17,4946
En Düşük
17,2771
10:5717,7538
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,2024
|Açılış
|: 17,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7000
|
17,7593
En Düşük
17,4486
10:57965,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 10,05
|Açılış
|: 965,92
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
967,17
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler10:55
|KLRHO
|11,41
|20.483.783
|% 9,92
|
|UFUK
|77,00
|203.511
|% 9,69
|
|ANGEN
|31,88
|57.821.925
|% 9,10
|
|RTALB
|9,05
|55.095.441
|% 7,74
|
|VAKKO
|16,02
|9.875.480
|% 7,52
|
|SILVR
|20,52
|39.863.333
|% -6,90
|
|GESAN
|48,36
|112.971.728
|% -6,01
|
|PINSU
|5,94
|10.178.745
|% -4,81
|
|ORGE
|9,51
|8.850.920
|% -3,26
|
|OYAYO
|8,85
|1.322.375
|% -2,75
|
|THYAO
|48,76
|943.545.549
|% 1,71
|
|EREGL
|26,86
|551.260.231
|% 3,47
|
|TUPRS
|239,00
|325.364.898
|% 4,92
|
|SASA
|41,08
|311.282.599
|% 3,58
|
|EKGYO
|2,97
|232.476.085
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,97
|232.476.085
|% 0,68
|
|ODAS
|3,37
|205.639.652
|% 3,37
|
|TSKB
|2,16
|84.520.980
|% 3,35
|
|YKBNK
|4,28
|156.659.712
|% 2,39
|
|KRDMD
|10,65
|228.165.167
|% 4,00
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4760
|17,4851
|% 0,49
|
|Euro
|17,7340
|17,7517
|% 1,14
|
|Sterlin
|20,8081
|20,9125
|% 1,10
|
|Frank
|17,8507
|17,9582
|% 0,52
|
|Riyal
|4,6362
|4,6594
|% 0,36
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|10,87
|
|Altın Gr.
|966
|966
|10,18
|
|Cumhuriyet
|6.507
|6.605
|-23,00
|
|Tam
|6.573
|6.685
|-19,00
|
|Yarım
|3.203
|3.258
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.606
|1.629
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,95
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,18
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,63
|