***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
09.08.2022 17:53
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053514
BIST
17:592.788
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -7,22
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.762
17:5917,9396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0100
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
17:5918,3653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0671
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
17:591.032,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,54
|Açılış
|: 1.032,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.039,15
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRTEK
|22,00
|40.880.604
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,84
|44.846.548
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|47.508.729
|% 9,99
|
|CMBTN
|231,70
|36.204.906
|% 9,97
|
|OBASE
|16,89
|46.309.340
|% 9,96
|
|ASUZU
|240,60
|14.727.126
|% -9,99
|
|AKSUE
|28,94
|21.281.985
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|135.249.675
|% -9,88
|
|TMSN
|55,10
|116.922.855
|% -9,67
|
|BRKO
|1,61
|3.178.662
|% -9,55
|
|THYAO
|58,95
|5.711.381.463
|% 0,34
|
|ISCTR
|5,97
|2.720.858.928
|% -6,13
|
|SASA
|50,25
|1.855.938.901
|% -3,37
|
|YKBNK
|5,23
|1.847.424.986
|% 0,58
|
|TUPRS
|284,40
|1.833.637.976
|% 3,99
|
|EKGYO
|3,47
|1.752.017.515
|% 0,87
|
|ISCTR
|5,97
|2.720.858.928
|% -6,13
|
|YKBNK
|5,23
|1.847.424.986
|% 0,58
|
|ZOREN
|2,59
|738.549.834
|% 9,28
|
|MOBTL
|2,00
|554.509.911
|% 6,38
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9334
|17,9449
|% -0,03
|
|Euro
|18,3428
|18,3592
|% 0,33
|
|Sterlin
|21,6060
|21,7143
|% 0,07
|
|Frank
|18,7564
|18,8693
|% 0,34
|
|Riyal
|4,7560
|4,7798
|% 0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|3,72
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.034
|2,19
|
|Cumhuriyet
|6.906
|7.010
|30,00
|
|Tam
|6.923
|6.985
|-2,00
|
|Yarım
|3.373
|3.415
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.707
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,50
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|-0,13
|
|B. Petrol
|97,75
|97,75
|1,10
|