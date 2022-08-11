***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
11.08.2022 11:05
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
güncel yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054483
BIST
14:252.864
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 34,37
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
14:2517,9682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0992
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9682
En Düşük
17,8065
14:2518,5893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1745
|Açılış
|: 18,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
14:251.034,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,43
|Açılış
|: 1.034,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.034,96
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler14:23
|BARMA
|43,56
|7.020.652
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|124.875.165
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|431.092.498
|% 9,91
|
|KIMMR
|4,24
|41.965.342
|% 9,84
|
|IZMDC
|2,69
|180.510.498
|% 9,80
|
|TIRE
|19,84
|199.815.241
|% -9,98
|
|PAMEL
|189,30
|13.448.786
|% -8,99
|
|AYES
|30,20
|1.530.259
|% -8,21
|
|CMENT
|40,00
|497.556
|% -8,05
|
|KZBGY
|32,10
|38.794.997
|% -7,97
|
|THYAO
|60,65
|4.290.814.062
|% 0,83
|
|AKBNK
|10,02
|1.686.054.381
|% 2,24
|
|YKBNK
|5,57
|1.565.250.733
|% 2,96
|
|SASA
|52,85
|1.497.384.102
|% 0,09
|
|SISE
|24,38
|1.337.835.102
|% 1,58
|
|YKBNK
|5,57
|1.565.250.733
|% 2,96
|
|EKGYO
|3,62
|876.887.672
|% -0,28
|
|DOHOL
|4,16
|759.542.570
|% -0,72
|
|ISCTR
|6,15
|1.069.087.177
|% 1,82
|
|AKBNK
|10,02
|1.686.054.381
|% 2,24
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9550
|17,9715
|% 0,57
|
|Euro
|18,5608
|18,5846
|% 0,92
|
|Sterlin
|21,8531
|21,9627
|% 0,40
|
|Frank
|19,0074
|19,1219
|% 0,67
|
|Riyal
|4,7673
|4,7912
|% 0,59
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-0,99
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|4,40
|
|Cumhuriyet
|6.900
|7.004
|-11,00
|
|Tam
|6.933
|6.983
|-1,00
|
|Yarım
|3.378
|3.414
|0,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.707
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,52
|20,57
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|0,04
|
|B. Petrol
|98,40
|98,40
|1,00
|
Seans Raporu
14:23
daha fazla
-
14:38DENGE
Yüzde 6.35 oranında artışla 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 028, 613 adet işlem
-
14:37XU100
Endeks 2, 863 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 2 üstünde . İşlem hacmi 33, 875.00 milyon TL de
-
14:37DERHL
Yüzde 5.43 oranında artışla 7.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 521, 916 adet işlem
-
14:36TLMAN
Yüzde 5.44 oranında artışla 32.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 690, 012 adet işlem
-
14:35BIMAS
Yüzde 7.09 oranında artışla 110.30 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 010, 471 adet işlem