***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
31.10.2022 14:37
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075268
BIST
14:513.935
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 56,08
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.949
En Düşük
3.881
14:5118,6192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0387
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
14:5118,4999
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0367
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4616
14:51981,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,94
|Açılış
|: 981,78
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler14:49
|AKCNS
|44,00
|102.636.657
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|3.116.358
|% 10,00
|
|VKING
|14,86
|6.461.129
|% 9,99
|
|SMRTG
|85,95
|264.065.591
|% 9,98
|
|KONTR
|98,15
|825.266.760
|% 9,97
|
|AGYO
|5,50
|56.568.125
|% -9,98
|
|METRO
|1,51
|115.298.056
|% -8,48
|
|MMCAS
|4,88
|281.918
|% -7,05
|
|TUREX
|16,83
|32.429.815
|% -6,86
|
|FENER
|75,50
|626.862.683
|% -6,44
|
|THYAO
|99,10
|3.840.575.548
|% 2,22
|
|SASA
|118,30
|1.990.105.603
|% 8,23
|
|AKBNK
|14,43
|1.806.706.636
|% -1,70
|
|YKBNK
|8,92
|1.476.048.221
|% 0,45
|
|TUPRS
|373,40
|1.393.800.658
|% 2,13
|
|EKGYO
|4,40
|939.538.042
|% -0,45
|
|YKBNK
|8,92
|1.476.048.221
|% 0,45
|
|ISCTR
|9,03
|1.201.569.612
|% -0,22
|
|SKBNK
|2,04
|260.523.180
|% -0,49
|
|AKBNK
|14,43
|1.806.706.636
|% -1,70
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6120
|18,6213
|% 0,22
|
|Euro
|18,4875
|18,4968
|% -0,21
|
|Sterlin
|21,4134
|21,5208
|% -0,48
|
|Frank
|18,5423
|18,6540
|% -0,22
|
|Riyal
|4,9396
|4,9644
|% 0,22
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.640
|-5,06
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|6.575
|6.676
|10,00
|
|Tam
|6.606
|6.663
|-73,00
|
|Yarım
|3.219
|3.255
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.614
|1.627
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,17
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|-0,03
|
|B. Petrol
|92,49
|92,49
|-1,28
|
Seans Raporu
14:49
daha fazla
-
15:04NTGAZ
Yüzde 9.93 oranında artışla 29.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 010, 526 adet işlem
-
15:02YAPRK
Yüzde 8.43 oranında artışla 49.88 lira fiyatla işlem gören hissede 492, 085 adet işlem
-
15:01HURGZ
Yüzde 8.12 oranında artışla 3.46 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 979, 478 adet işlem
-
15:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 67 artarak (% 1.48 ) 3, 464
-
15:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, KONTR, NTGAZ, TUCLK, VKING, SMRTG, BRKSN, ULUUN, AKCNS, ATSYH