***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
02.12.2022 09:51
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083823
BIST
11:085.013
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -32,84
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
5.012
11:0818,6448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0119
|Açılış
|: 18,6880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6571
En Düşük
18,6155
11:0819,6265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0101
|Açılış
|: 19,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,6579
En Düşük
19,5800
11:081.079,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,37
|Açılış
|: 1.079,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler11:06
|ALFAS
|201,30
|756.452.836
|% 10,00
|
|YBTAS
|73.338,20
|806.720
|% 10,00
|
|PRKME
|25,10
|97.068.901
|% 9,99
|
|OZSUB
|11,23
|1.388.668
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|1.814.662
|% 9,99
|
|BASCM
|4,07
|2.533.677
|% -21,43
|
|QNBFL
|105,30
|496.138
|% -8,43
|
|PRZMA
|6,27
|928.190
|% -5,14
|
|ERCB
|114,40
|40.456.993
|% -4,98
|
|KONTR
|156,80
|141.945.343
|% -4,97
|
|KOZAL
|408,10
|3.011.713.486
|% 0,82
|
|THYAO
|126,20
|2.105.019.927
|% 1,45
|
|EREGL
|42,02
|1.281.978.511
|% -1,08
|
|KOZAA
|51,60
|1.115.022.931
|% 2,79
|
|ASELS
|48,74
|1.056.012.022
|% 2,09
|
|EKGYO
|7,18
|884.953.255
|% 0,56
|
|SKBNK
|2,76
|244.279.303
|% 1,10
|
|DOHOL
|8,35
|534.305.983
|% 0,60
|
|KRDMD
|15,29
|814.197.902
|% -0,33
|
|ISCTR
|10,72
|550.578.800
|% -1,29
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6358
|18,6409
|% 0,04
|
|Euro
|19,6097
|19,6210
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,7862
|22,9004
|% 0,18
|
|Frank
|19,8443
|19,9638
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9434
|4,9682
|% 0,05
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-3,65
|
|Altın Gr.
|1.080
|1.080
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|132,00
|
|Tam
|7.198
|7.266
|-8,00
|
|Yarım
|3.491
|3.552
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.775
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,73
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,66
|13,67
|0,01
|
|B. Petrol
|87,35
|87,35
|0,47
|