***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
19.12.2022 17:16
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088456
BIST
17:555.391
En Yüksek
|Değişim
|: 3,38%
|| 176,46
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.404
En Düşük
5.268
17:5518,6513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0007
|Açılış
|: 18,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6685
En Düşük
18,6001
17:5519,8187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0533
|Açılış
|: 19,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8894
En Düşük
19,7129
17:551.074,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,60
|Açılış
|: 1.074,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.074,86
|
1.078,70
En Düşük
1.072,18
BIST En Aktif Hisseler17:55
|UMPAS
|5,00
|2.378.095
|% 287,60
|
|TSKB
|5,50
|1.783.473.524
|% 10,00
|
|SKBNK
|3,52
|1.190.653.599
|% 10,00
|
|OTTO
|80,30
|1.556.702
|% 10,00
|
|DOHOL
|10,02
|2.278.323.000
|% 9,99
|
|PAMEL
|243,00
|23.365.179
|% -10,00
|
|EUREN
|12,90
|1.110.631.889
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,97
|7.541.952
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|59.307.188
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|1.771.768
|% -9,96
|
|YKBNK
|12,88
|14.201.823.629
|% 9,62
|
|PETKM
|19,90
|9.116.900.104
|% 3,75
|
|ISCTR
|13,66
|7.135.809.366
|% 9,90
|
|THYAO
|143,30
|6.641.172.639
|% 2,87
|
|AKBNK
|20,50
|6.305.109.133
|% 9,92
|
|YKBNK
|12,88
|14.201.823.629
|% 9,62
|
|EKGYO
|8,38
|4.910.549.471
|% 1,95
|
|ISCTR
|13,66
|7.135.809.366
|% 9,90
|
|PETKM
|19,90
|9.116.900.104
|% 3,75
|
|ALBRK
|3,83
|1.555.450.099
|% 9,74
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6497
|18,6513
|% 0,00
|
|Euro
|19,7625
|19,8187
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,6371
|22,7506
|% 0,10
|
|Frank
|19,9198
|20,0398
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9463
|4,9711
|% 0,04
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-1,44
|
|Altın Gr.
|1.073
|1.073
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|7.214
|7.323
|-2,00
|
|Tam
|7.240
|7.291
|33,00
|
|Yarım
|3.506
|3.564
|16,00
|
|Çeyrek
|1.758
|1.782
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,10
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,81
|13,82
|-0,10
|
|B. Petrol
|80,31
|80,31
|1,27
|
Seans Raporu
17:55
daha fazla
-
17:59GSRAY
Yüzde 6.72 oranında artışla 9.05 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 790, 403 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 5, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 46 üstünde . İşlem hacmi 128, 067.00 milyon TL de
-
17:56GEDIK
Yüzde 8.15 oranında artışla 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 421, 441 adet işlem
-
17:55SANEL
Yüzde 9.95 oranında artışla 16.14 lira fiyatla işlem gören hissede 470, 150 adet işlem
-
17:54PEGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 5.20 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 781, 765 adet işlem