***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
02.01.2023 18:10
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092300
BIST
17:565.660
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 150,72
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.660
En Düşük
5.568
17:5618,7150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0135
|Açılış
|: 18,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
17:5619,9971
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0305
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
17:561.098,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,98
|Açılış
|: 1.098,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler17:56
|TUREX
|33,00
|193.937.451
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|155.615.735
|% 10,00
|
|EGEEN
|6.812,30
|609.262.211
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|21.385.881
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.594.660
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,12
|494.019.628
|% -8,80
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|3.421.829
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|734.753
|% -7,01
|
|MARTI
|7,46
|86.973.625
|% -6,87
|
|EREGL
|42,86
|9.872.660.905
|% 3,88
|
|THYAO
|146,90
|8.375.666.207
|% 4,26
|
|EKGYO
|9,57
|7.590.756.914
|% 9,62
|
|ASELS
|64,55
|5.775.265.802
|% 3,86
|
|TCELL
|40,10
|4.869.461.288
|% 5,86
|
|EKGYO
|9,57
|7.590.756.914
|% 9,62
|
|DOHOL
|11,63
|3.159.895.273
|% 9,92
|
|YKBNK
|11,99
|3.187.238.838
|% 1,52
|
|EREGL
|42,86
|9.872.660.905
|% 3,88
|
|PETKM
|20,38
|4.480.480.526
|% 2,10
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7010
|18,7150
|% 0,07
|
|Euro
|19,9731
|19,9971
|% -0,15
|
|Sterlin
|22,4960
|22,6088
|% -0,19
|
|Frank
|20,1525
|20,2739
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9656
|4,9905
|% 0,10
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|0,88
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,02
|
|Cumhuriyet
|7.411
|7.523
|42,00
|
|Tam
|7.446
|7.509
|76,00
|
|Yarım
|3.606
|3.670
|37,00
|
|Çeyrek
|1.808
|1.835
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,01
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,45
|0,05
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
17:56
daha fazla
-
17:59YYAPI
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 789, 465 adet işlem
-
17:57SAMAT
Yüzde 9.94 oranında artışla 21.24 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 565, 752 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 161, 03 artarak (% 2.71 ) 6, 106
-
17:56XU100
Endeks 5, 653 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 6 üstünde . İşlem hacmi 104, 368.00 milyon TL de
-
17:55ETILR
Yüzde 8.29 oranında artışla 15.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 261, 868 adet işlem