***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
11.01.2023 18:05
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100471
BIST
17:224.729
En Yüksek
|Değişim
|: -5,19%
|| -259,11
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.729
17:2218,7793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0055
|Açılış
|: 18,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
17:2220,2038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0421
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
17:221.127,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,88
|Açılış
|: 1.127,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.127,48
BIST En Aktif Hisseler17:22
|SDTTR
|56,65
|7.541.928
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.748.340
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|44.413.792
|% 9,93
|
|DIRIT
|7,43
|1.855.034
|% 9,91
|
|MAKIM
|25,48
|175.755.176
|% 7,06
|
|EPLAS
|34,92
|11.579.122
|% -10,00
|
|GOZDE
|21,06
|359.106.616
|% -10,00
|
|EGGUB
|90,00
|75.067.262
|% -10,00
|
|CLEBI
|531,90
|56.493.133
|% -10,00
|
|KONYA
|3.043,50
|204.772.401
|% -10,00
|
|THYAO
|125,30
|8.781.311.629
|% -4,50
|
|EREGL
|36,84
|6.412.869.808
|% -2,69
|
|ASELS
|52,80
|5.741.815.971
|% -9,20
|
|TUPRS
|473,00
|4.554.514.704
|% -0,48
|
|KOZAL
|518,80
|4.541.863.679
|% -7,85
|
|EKGYO
|8,08
|3.385.422.887
|% -4,94
|
|YKBNK
|8,59
|3.612.287.033
|% -9,86
|
|KRDMD
|17,19
|4.463.411.806
|% -5,24
|
|SKBNK
|2,55
|593.152.768
|% -6,59
|
|KATMR
|2,09
|423.474.396
|% -9,91
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7753
|18,7793
|% 0,03
|
|Euro
|20,1971
|20,2038
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,7055
|22,8194
|% -0,17
|
|Frank
|20,1228
|20,2440
|% -0,70
|
|Riyal
|4,9851
|5,0101
|% -0,00
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|-8,39
|
|Altın Gr.
|1.130
|1.131
|-3,25
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.649
|7.716
|-19,00
|
|Yarım
|3.716
|3.774
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.858
|1.887
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,33
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|14,06
|14,08
|-0,19
|
|B. Petrol
|81,64
|81,64
|1,54
|