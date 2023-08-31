***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
31.08.2023 12:19
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190462
BIST
'
15:187.963
En Düşük
|Değişim
|: 0,70%
|| 55,40
|Açılış
|: 7.964
|
|Önceki Kapanış
|: 7.907
|
7.931
En Yüksek
8.006
15:1826,6720
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0179
|Açılış
|: 26,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7000
|
26,7650
En Düşük
26,6174
15:1829,1064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0453
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,4213
En Düşük
28,9972
15:181.669,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,99
|Açılış
|: 1.669,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,60
|
1.674,58
En Düşük
1.664,39
BIST En Aktif Hisseler15:16
|QNBFB
|113,30
|3.924.764
|% 10,00
|
|KENT
|469,80
|12.086.596
|% 10,00
|
|ADEL
|664,50
|127.998.565
|% 10,00
|
|RNPOL
|26,18
|32.393.109
|% 10,00
|
|OZGYO
|6,38
|30.708.890
|% 10,00
|
|YONGA
|37,50
|2.170.676
|% -9,99
|
|EMNIS
|58,65
|3.984.814
|% -9,98
|
|KTLEV
|50,25
|440.717.541
|% -9,95
|
|BRMEN
|4,27
|673.787
|% -7,97
|
|KSTUR
|420,00
|940.399
|% -3,63
|
|ASTOR
|145,90
|7.775.578.970
|% 7,12
|
|KOZAL
|29,16
|5.989.414.301
|% 9,30
|
|ISCTR
|21,82
|5.539.086.703
|% -1,53
|
|TUPRS
|142,40
|4.519.989.902
|% 0,14
|
|GUBRF
|352,90
|4.096.181.657
|% 2,47
|
|ISCTR
|21,82
|5.539.086.703
|% -1,53
|
|EKGYO
|8,72
|2.111.448.314
|% 1,99
|
|KOZAL
|29,16
|5.989.414.301
|% 9,30
|
|PETKM
|20,90
|3.418.795.888
|% 5,03
|
|ZOREN
|4,82
|693.778.799
|% 2,77
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6631
|26,6712
|% -0,07
|
|Euro
|29,0429
|29,0911
|% -0,21
|
|Sterlin
|33,7347
|33,9039
|% -0,31
|
|Frank
|30,1221
|30,3036
|% -0,43
|
|Riyal
|7,0883
|7,1239
|% -0,05
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|5,12
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|1,50
|
|Cumhuriyet
|11.196
|11.365
|-113,00
|
|Tam
|10.974
|11.075
|-83,00
|
|Yarım
|5.504
|5.559
|-41,00
|
|Çeyrek
|2.743
|2.779
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,61
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|21,05
|21,07
|-0,06
|
|B. Petrol
|85,91
|85,91
|0,67
|
Seans Raporu
15:16
daha fazla
-
15:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 69 artarak (% 0.48 ) 7, 005
-
15:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLNMA, AZTEK, OSMEN, KZGYO, TATEN, OSTIM, BRLSM, GEDZA, SOKE, DZGYO
-
15:31
OZRDN, ISGSY, HTTBT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:31
BRMEN, KSTUR, GSRAY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:31
Bu seansda işlem gören 233 hisse senedinden 182 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 48 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 3 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem