***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
08.09.2023 13:51
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193066
BIST
'
14:578.340
En Düşük
|Değişim
|: 0,03%
|| 2,13
|Açılış
|: 8.371
|
|Önceki Kapanış
|: 8.338
|
8.317
En Yüksek
8.398
14:5726,8541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0525
|Açılış
|: 26,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8400
|
26,9448
En Düşük
26,7761
14:5728,7484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0349
|Açılış
|: 28,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
29,0259
En Düşük
28,6673
14:571.660,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,18
|Açılış
|: 1.660,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.654,82
|
1.665,23
En Düşük
1.653,56
BIST En Aktif Hisseler14:55
|TMSN
|111,10
|464.386.180
|% 10,00
|
|KLRHO
|27,72
|132.111.547
|% 10,00
|
|ISBTR
|123.792,00
|4.208.928
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,25
|37.719.373
|% 9,99
|
|PRKME
|29,56
|362.537.456
|% 9,97
|
|TATEN
|68,85
|154.107.919
|% -10,00
|
|ENERY
|185,90
|326.795.097
|% -9,98
|
|OFSYM
|91,55
|26.810.418
|% -9,98
|
|EKIZ
|36,82
|972.271
|% -9,98
|
|YONGA
|49,02
|4.516.315
|% -9,97
|
|THYAO
|245,40
|4.579.628.759
|% 0,33
|
|ISCTR
|24,48
|2.792.233.329
|% -0,33
|
|KCHOL
|146,60
|2.649.764.221
|% 1,81
|
|YKBNK
|17,29
|2.566.195.014
|% 0,29
|
|SISE
|54,30
|2.427.508.927
|% -0,28
|
|ZOREN
|4,98
|1.783.992.281
|% 2,47
|
|SKBNK
|5,40
|1.252.820.754
|% 7,57
|
|EKGYO
|9,60
|1.935.192.621
|% 0,00
|
|YKBNK
|17,29
|2.566.195.014
|% 0,29
|
|ISCTR
|24,48
|2.792.233.329
|% -0,33
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8442
|26,8497
|% 0,18
|
|Euro
|28,7434
|28,7500
|% 0,13
|
|Sterlin
|33,3945
|33,5620
|% 0,17
|
|Frank
|29,9840
|30,1647
|% 0,24
|
|Riyal
|7,1371
|7,1729
|% 0,15
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|3,38
|
|Altın Gr.
|1.660
|1.660
|5,52
|
|Cumhuriyet
|11.285
|11.456
|48,00
|
|Tam
|11.066
|11.173
|64,00
|
|Yarım
|5.550
|5.608
|32,00
|
|Çeyrek
|2.766
|2.804
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,01
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,84
|19,87
|0,06
|
|B. Petrol
|90,57
|90,57
|0,65
|
Seans Raporu
14:55
daha fazla
-
15:10MAGEN
Yüzde 4.90 oranında artışla 60.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 596, 231 adet işlem
-
15:09AVTUR
Yüzde 5.53 oranında artışla 8.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 926, 005 adet işlem
-
15:08MEPET
Yüzde -3.65 oranında düşüşle 8.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 653, 639 adet işlem
-
15:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 56 kaybederek (% -0.14 ) 7, 295
-
15:07
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRMEN, KZGYO, FZLGY, SUNTK, ISBTR, SNPAM, PRKME, TMSN, HUBVC, ASGYO