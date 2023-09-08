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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu

08.09.2023 14:06
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )

Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193094


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BIST USD EURO ALTIN
15:008.337
Değişim :  -0,01% |  -0,76
Açılış :  8.371  
Önceki Kapanış :  8.338  
En Düşük
8.317 En Yüksek
8.398
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TMSN 111,10 465.005.451 % 10,00  
KLRHO 27,72 133.181.539 % 10,00  
BRMEN 4,40 385.423 % 10,00  
ISBTR 123.792,00 4.208.928 % 10,00  
HUBVC 9,25 37.740.167 % 9,99  
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15:00 Alış Satış %  
Dolar 26,8456 26,8513 % 0,19  
Euro 28,7417 28,7523 % 0,14  
Sterlin 33,4086 33,5762 % 0,22  
Frank 29,9890 30,1696 % 0,25  
Riyal 7,1367 7,1725 % 0,15  
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15:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.923 1.924 3,81  
Altın Gr. 1.660 1.660 5,04  
Cumhuriyet 11.285 11.456 48,00  
Tam 11.069 11.174 65,00  
Yarım 5.552 5.609 33,00  
Çeyrek 2.767 2.804 16,00  
Gümüş.Ons 22,99 23,01 0,04  
Gümüş Gr. 19,83 19,86 0,05  
B. Petrol 90,59 90,59 0,67  
Seans Raporu 15:00
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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