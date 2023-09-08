***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
08.09.2023 14:06
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193099
BIST
'
15:028.344
En Düşük
|Değişim
|: 0,08%
|| 6,52
|Açılış
|: 8.371
|
|Önceki Kapanış
|: 8.338
|
8.317
En Yüksek
8.398
15:0226,8519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0503
|Açılış
|: 23,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 23,8400
|
26,9448
En Düşük
26,7761
15:0228,7558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0423
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
29,0259
En Düşük
28,6673
15:021.660,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,30
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler15:01
|TMSN
|111,10
|465.060.557
|% 10,00
|
|KLRHO
|27,72
|133.181.539
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,40
|385.423
|% 10,00
|
|ISBTR
|123.792,00
|4.208.928
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,25
|37.740.167
|% 9,99
|
|TATEN
|68,85
|175.504.847
|% -10,00
|
|ENERY
|185,90
|349.601.123
|% -9,98
|
|OFSYM
|91,55
|27.782.495
|% -9,98
|
|EKIZ
|36,82
|972.271
|% -9,98
|
|YONGA
|49,02
|4.516.315
|% -9,97
|
|THYAO
|245,60
|4.635.150.865
|% 0,41
|
|ASELS
|42,88
|3.572.891.462
|% 2,10
|
|EREGL
|47,78
|3.061.351.424
|% -1,08
|
|ISCTR
|24,62
|2.880.507.216
|% 0,24
|
|KCHOL
|146,70
|2.667.924.398
|% 1,87
|
|ZOREN
|5,01
|1.817.574.573
|% 3,09
|
|SKBNK
|5,42
|1.257.782.452
|% 7,97
|
|EKGYO
|9,58
|1.951.640.529
|% -0,21
|
|GSDHO
|4,94
|966.701.335
|% 4,66
|
|YKBNK
|17,30
|2.595.375.385
|% 0,35
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8462
|26,8509
|% 0,18
|
|Euro
|28,7459
|28,7558
|% 0,15
|
|Sterlin
|33,4119
|33,5794
|% 0,23
|
|Frank
|29,9844
|30,1651
|% 0,24
|
|Riyal
|7,1368
|7,1726
|% 0,15
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|3,71
|
|Altın Gr.
|1.660
|1.660
|5,30
|
|Cumhuriyet
|11.285
|11.456
|48,00
|
|Tam
|11.072
|11.177
|68,00
|
|Yarım
|5.553
|5.610
|34,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.805
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,02
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|19,84
|19,87
|0,06
|
|B. Petrol
|90,64
|90,64
|0,72
|