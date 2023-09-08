***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
08.09.2023 14:06
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193100
BIST
'
15:028.344
En Düşük
|Değişim
|: 0,08%
|| 6,52
|Açılış
|: 8.371
|
|Önceki Kapanış
|: 8.338
|
8.317
En Yüksek
8.398
15:0226,8513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0497
|Açılış
|: 26,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8400
|
26,9448
En Düşük
26,7761
15:0228,7523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0388
|Açılış
|: 28,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
29,0259
En Düşük
28,6673
15:021.660,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,66
|Açılış
|: 1.660,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.654,82
|
1.665,23
En Düşük
1.653,56
BIST En Aktif Hisseler15:00
|TMSN
|111,10
|465.005.451
|% 10,00
|
|KLRHO
|27,72
|133.181.539
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,40
|385.423
|% 10,00
|
|ISBTR
|123.792,00
|4.208.928
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,25
|37.740.167
|% 9,99
|
|TATEN
|68,85
|169.329.277
|% -10,00
|
|ENERY
|185,90
|344.698.754
|% -9,98
|
|OFSYM
|91,55
|27.636.107
|% -9,98
|
|EKIZ
|36,82
|972.271
|% -9,98
|
|YONGA
|49,02
|4.516.315
|% -9,97
|
|THYAO
|245,80
|4.619.831.246
|% 0,49
|
|ASELS
|42,98
|3.565.376.531
|% 2,33
|
|EREGL
|47,82
|3.056.549.042
|% -0,99
|
|ISCTR
|24,62
|2.864.019.696
|% 0,24
|
|KCHOL
|146,70
|2.665.273.879
|% 1,87
|
|ZOREN
|5,01
|1.815.121.753
|% 3,09
|
|SKBNK
|5,42
|1.256.570.511
|% 7,97
|
|EKGYO
|9,59
|1.948.942.277
|% -0,10
|
|GSDHO
|4,95
|955.985.975
|% 4,87
|
|YKBNK
|17,31
|2.590.506.004
|% 0,41
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8456
|26,8513
|% 0,19
|
|Euro
|28,7417
|28,7523
|% 0,14
|
|Sterlin
|33,4086
|33,5762
|% 0,22
|
|Frank
|29,9890
|30,1696
|% 0,25
|
|Riyal
|7,1367
|7,1725
|% 0,15
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|3,81
|
|Altın Gr.
|1.660
|1.660
|5,04
|
|Cumhuriyet
|11.285
|11.456
|48,00
|
|Tam
|11.069
|11.174
|65,00
|
|Yarım
|5.552
|5.609
|33,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.804
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,01
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|19,83
|19,86
|0,05
|
|B. Petrol
|90,59
|90,59
|0,67
|
Seans Raporu
15:00
daha fazla
-
15:15GOLTS
Yüzde -5.08 oranında düşüşle 241.00 lira fiyatla işlem gören hissede 412, 126 adet işlem
-
15:13KONKA
Yüzde 4.83 oranında artışla 61.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 805, 269 adet işlem
-
15:12XU100
Endeks 8, 341 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 04 üstünde . İşlem hacmi 83, 217.00 milyon TL de
-
15:12ATAKP
Yüzde 6.36 oranında artışla 81.15 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 413, 328 adet işlem
-
15:11TUKAS
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 11.75 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 932, 208 adet işlem