***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
10.11.2023 10:51
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216869
BIST
'
12:117.804
En Düşük
|Değişim
|: -0,47%
|| -37,19
|Açılış
|: 7.838
|
|Önceki Kapanış
|: 7.841
|
7.785
En Yüksek
7.855
12:1128,5568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0936
|Açılış
|: 28,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
28,7390
En Düşük
28,4076
12:1130,5001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0600
|Açılış
|: 30,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
31,0313
En Düşük
30,3321
12:111.794,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,70
|Açılış
|: 1.794,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.791,41
|
1.810,64
En Düşük
1.788,93
BIST En Aktif Hisseler12:09
|BYDNR
|35,06
|54.075.401
|% 9,97
|
|ARDYZ
|25,14
|249.579.780
|% 9,97
|
|SANEL
|17,42
|4.964.984
|% 9,97
|
|PKENT
|244,00
|176.727.775
|% 9,96
|
|BANVT
|133,60
|55.222.604
|% 9,96
|
|MARKA
|28,30
|8.595.446
|% -9,99
|
|EUKYO
|13,01
|1.067.405
|% -9,97
|
|AVTUR
|9,50
|1.086.962
|% -9,95
|
|QNBFL
|990,00
|1.912.680
|% -9,34
|
|GEREL
|27,56
|82.857.854
|% -7,14
|
|THYAO
|229,90
|2.670.810.516
|% -0,13
|
|REEDR
|26,42
|2.315.061.901
|% 8,19
|
|TUPRS
|151,10
|1.487.697.430
|% 0,33
|
|DOAS
|293,25
|1.161.637.694
|% 2,80
|
|EREGL
|37,96
|1.117.868.113
|% 1,17
|
|EKGYO
|6,92
|627.618.940
|% 1,32
|
|REEDR
|26,42
|2.315.061.901
|% 8,19
|
|IHLAS
|1,21
|87.125.346
|% 2,54
|
|ZOREN
|5,30
|288.219.404
|% -0,93
|
|ISCTR
|20,12
|999.272.264
|% 0,30
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5462
|28,5513
|% 0,31
|
|Euro
|30,4939
|30,5034
|% 0,21
|
|Sterlin
|34,7869
|34,9614
|% 0,32
|
|Frank
|31,4940
|31,6837
|% 0,38
|
|Riyal
|7,5892
|7,6273
|% 0,31
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,58
|22,61
|% 0,66
|
|Platin
|855,72
|857,50
|% 0,66
|
|Paladyum
|956,56
|959,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,50
|80,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.954,54
|1.954,79
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:09
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-
12:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 58 kaybederek (% -0.58 ) 8, 162
-
12:24XU100
Endeks 7, 804 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 48 altında . İşlem hacmi 28, 770.00 milyon TL de
-
12:24MEKAG
Yüzde -4.60 oranında düşüşle 61.20 lira fiyatla işlem gören hissede 762, 004 adet işlem
-
12:23YATAS
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 30.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 938, 970 adet işlem
-
12:21GSDHO
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 3.97 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 784, 537 adet işlem