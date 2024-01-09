***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
09.01.2024 15:53
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1236263
BIST
'
16:347.763
En Düşük
|Değişim
|: -0,71%
|| -55,51
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.746
En Yüksek
7.875
16:3429,9438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0733
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9438
En Düşük
29,7686
16:3432,8028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0386
|Açılış
|: 32,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9071
En Düşük
32,6586
16:341.958,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 10,87
|Açılış
|: 1.958,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.962,45
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler16:34
|BURCE
|148,50
|122.178.088
|% 10,00
|
|MARKA
|42,90
|16.556.601
|% 10,00
|
|KBORU
|56,80
|405.353.211
|% 9,97
|
|HALKB
|13,79
|439.204.246
|% 9,97
|
|AVHOL
|32,94
|359.426.145
|% 9,95
|
|BAGFS
|30,00
|139.408.428
|% -9,96
|
|FLAP
|11,15
|140.277.035
|% -8,23
|
|EBEBK
|64,70
|262.844.315
|% -8,23
|
|QNBFL
|940,00
|3.977.905
|% -6,93
|
|CVKMD
|388,50
|311.098.646
|% -6,67
|
|THYAO
|243,40
|9.003.863.595
|% 0,33
|
|ISCTR
|25,42
|6.427.743.693
|% 0,47
|
|YKBNK
|22,74
|6.221.197.974
|% 3,36
|
|AKBNK
|41,06
|4.715.051.181
|% 1,53
|
|GARAN
|62,10
|2.946.347.498
|% 0,00
|
|YKBNK
|22,74
|6.221.197.974
|% 3,36
|
|ISCTR
|25,42
|6.427.743.693
|% 0,47
|
|EKGYO
|8,09
|1.783.082.590
|% 1,89
|
|VAKBN
|15,47
|2.533.987.245
|% 3,83
|
|HLGYO
|2,63
|398.302.803
|% 7,79
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9348
|29,9438
|% 0,25
|
|Euro
|32,7918
|32,8028
|% 0,12
|
|Sterlin
|37,9672
|38,1576
|% -0,04
|
|Frank
|35,0264
|35,2374
|% -0,21
|
|Riyal
|7,9598
|7,9997
|% 0,23
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,14
|23,17
|% 0,66
|
|Platin
|940,16
|942,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|984,93
|987,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,00
|78,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,13
|2.035,45
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:34
daha fazla
-
16:49EMKEL
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 15.89 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 521, 763 adet işlem
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16:48CUSAN
Yüzde -5.34 oranında düşüşle 19.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 688, 739 adet işlem
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16:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 15 kaybederek (% -0.17 ) 8, 450
-
16:47
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, BURCE, MARKA
-
16:46KCAER
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 32.28 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 871, 318 adet işlem