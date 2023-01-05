GRC BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.01.2023 17:31
GRC BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
grc@grcdenetim.com.tr
grcdenetim@hs02.kep.tr
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Battal Doğan 14000 TRY 28
Hüseyin Aksoy 14000 TRY 28
Fatih Var 14000 TRY 28
Faruk Yılmaz 5000 TRY 10
Nizamettin Kamacı 3000 6
TOPLAM 50000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
Battal Doğan
Hüseyin Aksoy
Fatih Var
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094283
BIST
17:095.136
En Yüksek
|Değişim
|: -7,02%
|| -387,59
|Açılış
|: 5.523
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.136
17:0918,7810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0386
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
17:0919,8270
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0650
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8056
17:091.108,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -9,70
|Açılış
|: 1.108,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.105,37
BIST En Aktif Hisseler17:09
|BFREN
|5.753,80
|207.070.730
|% 10,00
|
|DOGUB
|10,99
|67.219.096
|% 9,90
|
|SNKRN
|27,96
|4.604.611
|% 9,82
|
|DYOBY
|31,94
|302.501.512
|% 9,38
|
|CEOEM
|23,76
|66.286.527
|% 8,49
|
|KLSYN
|3,42
|32.318.102
|% -10,00
|
|DERIM
|10,17
|28.722.233
|% -10,00
|
|GESAN
|207,10
|741.531.191
|% -10,00
|
|RYSAS
|19,71
|8.307.624
|% -10,00
|
|PKART
|26,28
|10.268.609
|% -10,00
|
|EREGL
|40,46
|19.559.495.344
|% -5,73
|
|THYAO
|135,60
|10.412.992.771
|% -6,16
|
|KRDMD
|18,30
|7.909.167.160
|% -7,53
|
|ASELS
|59,45
|6.367.227.458
|% -8,75
|
|AKBNK
|18,15
|4.310.946.582
|% -7,63
|
|EREGL
|40,46
|19.559.495.344
|% -5,73
|
|EKGYO
|8,71
|3.869.357.570
|% -7,54
|
|KRDMD
|18,30
|7.909.167.160
|% -7,53
|
|YKBNK
|10,51
|3.086.949.069
|% -9,71
|
|AKBNK
|18,15
|4.310.946.582
|% -7,63
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7675
|18,7751
|% 0,17
|
|Euro
|19,8237
|19,8413
|% -0,25
|
|Sterlin
|22,2967
|22,4085
|% -1,05
|
|Frank
|20,0125
|20,1331
|% -0,30
|
|Riyal
|4,9791
|5,0041
|% 0,20
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-20,00
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|-10,04
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.527
|7.597
|-29,00
|
|Yarım
|3.645
|3.714
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.828
|1.857
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,34
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|14,08
|14,10
|-0,24
|
|B. Petrol
|78,23
|78,23
|0,39
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -398, 62 kaybederek (% -6.66 ) 5, 590
-
17:29
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, KLSYN, ULUFA
-
17:29XU100
Endeks 5, 143 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -6, 88 altında . İşlem hacmi 119, 775.00 milyon TL de
-
17:29SMRTG
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 71.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 155, 147 adet işlem
-
17:28KAREL
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 20.44 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 381, 788 adet işlem