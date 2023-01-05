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GRC BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.01.2023 17:31
GRC BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


GRC BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
grc@grcdenetim.com.tr
grcdenetim@hs02.kep.tr

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Battal Doğan 14000 TRY 28
Hüseyin Aksoy 14000 TRY 28
Fatih Var 14000 TRY 28
Faruk Yılmaz 5000 TRY 10
Nizamettin Kamacı 3000 6
TOPLAM 50000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
Battal Doğan
Hüseyin Aksoy
Fatih Var




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094283


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BFREN 5.753,80 207.070.730 % 10,00  
DOGUB 10,99 67.219.096 % 9,90  
SNKRN 27,96 4.604.611 % 9,82  
DYOBY 31,94 302.501.512 % 9,38  
CEOEM 23,76 66.286.527 % 8,49  
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Altın Ons 1.835 1.836 -20,00  
Altın Gr. 1.108 1.108 -10,04  
Cumhuriyet 7.486 7.599 -45,00  
Tam 7.527 7.597 -29,00  
Yarım 3.645 3.714 -14,00  
Çeyrek 1.828 1.857 -7,00  
Gümüş.Ons 23,31 23,34 -0,46  
Gümüş Gr. 14,08 14,10 -0,24  
B. Petrol 78,23 78,23 0,39  
Seans Raporu 17:09
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