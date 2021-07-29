***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29/07/2021Açıklamalar30 Haziran 2021 tarihi itibariyle hazırlanan ara dönem faaliyet raporumuz ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952799BIST