***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
30.03.2020 19:42
***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/03/2020
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/03/2020
Karar Sayısı
1585
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI'NIN TARİHİ: 30/03/2020 SAYISI: 1585
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1)"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) Şirketimizin "1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019" dönemine ait hazırlanan konsolide faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) Görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklama tarihi itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilgili tebliğ uyarınca hazırlanmış faaliyet raporunun ilişkin olduğu dönem itibariyle şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
Altuğ TOKSÖZ Ünal GÖKMEN
Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833426
BIST
18:0588.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -65,58
|Açılış
|: 87.937
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|Önceki Kapanış
|: 88.125
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86.815
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|: 1,97%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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6,5888
En Düşük
6,4403
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|: 1,09%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
7,1420
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En Yüksek
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|: 0,98%
|| 3,31
|Açılış
|: 341,37
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|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
343,93
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|OYLUM
|2,86
|14.698.969
|% 10,00
|
|KERVT
|3,19
|43.181.686
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,10
|33.591.453
|% 10,00
|
|DITAS
|9,68
|2.403.934
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|11.519.245
|% 10,00
|
|ECZYT
|10,17
|56.647.401
|% -10,00
|
|GLRYH
|2,16
|345.054
|% -10,00
|
|OYAYO
|5,05
|7.567.310
|% -9,98
|
|PGSUS
|31,10
|491.404.937
|% -9,96
|
|VKING
|3,89
|13.758.352
|% -9,95
|
|THYAO
|8,72
|753.407.480
|% -1,58
|
|ASELS
|23,24
|651.074.511
|% 0,52
|
|GARAN
|8,04
|589.563.595
|% 2,03
|
|PGSUS
|31,10
|491.404.937
|% -9,96
|
|ECILC
|4,58
|391.486.043
|% -9,84
|
|IHLGM
|0,96
|186.239.036
|% 6,67
|
|GSRAY
|2,02
|343.823.263
|% 4,66
|
|IHLAS
|0,47
|64.129.420
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,87
|191.259.182
|% -0,53
|
|TSPOR
|2,84
|261.091.549
|% 9,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1153
|8,1560
|% 1,42
|
|Frank
|6,8180
|6,8591
|% 0,89
|
|Riyal
|1,7441
|1,7528
|% 1,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.615
|1.616
|-12,36
|
|Altın Gr.
|342
|342
|4,22
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,96
|13,98
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,95
|-0,04
|
|B. Petrol
|26,29
|26,29
|-1,66
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