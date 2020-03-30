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***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

30.03.2020 19:42
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***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/03/2020
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/03/2020
Karar Sayısı
1585
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

                             FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI'NIN  TARİHİ: 30/03/2020  SAYISI:  1585
   SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1)"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
   a) Şirketimizin "1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019" dönemine ait hazırlanan konsolide faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
 
b) Görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklama tarihi itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
c) Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilgili tebliğ uyarınca hazırlanmış faaliyet raporunun ilişkin olduğu dönem itibariyle şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
     
 
 
 
Altuğ TOKSÖZ                                                 Ünal GÖKMEN
Genel Müdür Yardımcısı                                      Genel Müdür
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833426


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